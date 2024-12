Artista Revelación AP: Maleah Joi Moon disfruta de un año "dulce" como un "pastelito"

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Esta combinación de fotografías muestra a los artistas revelación del año 2024 de AP. Fred Hechinger, desde arriba a la izquierda, Maleah Joi Moon, Nicholas Alexander Chavez, Adria Arjona, Myha'la, Aaron Pierre y Glorilla. (Foto AP)

Moon ha tenido un 2024 destacado: ganó un premio Tony a la mejor actriz, fue invitada a la Gala del Met, aparecio en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” y en el programa “Today”, y protagonizó su musical en un lluvioso Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s. Este mes, Moon añadirá a sus trofeos, ser nombrada una de las Artistas Revelación del 2024 de The Associated Press.

La madre de Ali es interpretada por la nominada al Tony, Shoshana Bean, a quien Moon recuerda haberle pedido un autógrafo cuando era estudiante de secundaria y veía a Bean en “Waitress”. Ahora son colegas: “Es realmente increíble. No hay palabras para describirlo”, dice Moon.

“Hell’s Kitchen” sigue siendo muy solicitada y los críticos han quedado impresionados, The New York Times calificó a Moon de “sensacional” y la AP la calificó como “una vocalista impresionante que es divertida, risueña, apasionada y enérgica, una estrella en ascenso”.

Para la victoria en los Tony, Moon, entonces de 21 años, superó a veteranas del teatro como Kelli O’Hara en “Days of Wine and Roses”, Maryann Plunkett en “The Notebook”, Eden Espinosa de “Lempicka” y Gayle Rankin de “Cabaret at the Kit Kat Club”.

Moon creció no muy lejos del barrio de Hell’s Kitchen, en Franklin Township, Nueva Jersey, con una ardiente ambición de estar en el escenario y bendecida con mucho apoyo. Ganó el papel de Dorothy en una producción escolar de “El Mago de Oz” a los 10 años e hizo audición para “El Rey León” y “Six” en Broadway. “Simplemente me picó el bicho”, dice.

Le siguieron unos años frustrantes, que terminaron cuando pasó por el arduo proceso de audición para obtener el papel principal en “Hell’s Kitchen” en el circuito off Broadway hace tres años, su primer papel profesional.

“Honestamente, perdí de vista lo que me hacía brillar o lo que me hacía sentir que brillaba. Pero este proceso ha sido un regalo de la manera en que me ha regresado a lo que me hizo querer hacer teatro en primer lugar”, dice.

Su siguiente paso es un misterio. Moon dice que le encantaría hacer cine, televisión y más teatro: “Este proceso me ha mostrado cuánto puedo conectar con la gente a través del arte”.

“Quiero continuar viendo hacia dónde me lleva mi corazón”, dice. “Creo que eso fue lo que me trajo aquí en primer lugar. Y espero que me lleve lejos en el futuro”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

