Ariana Grande se habría separado de Dalton Gomez tras dos años de matrimonio

Ariana y Dalton habrían intentado resolver sus diferencias a lo largo de 2023, pero al parecer, no lograron llegar a un acuerdo y la separación terminó siendo la única opción. No obstante, las fuentes indican que aún tienen una relación de amistad en la que se telefonean constantemente.

FT4PGT7ZYFD2RHV6ZUBXW7SHGY.webp

No obstante, no todo cuadra dentro de lo publicado por TMZ. Según las fuentes, la pareja se separó en enero, pero en mayo de este año Ariana compartió una historia de Instagram donde se veía una foto de ambos celebrando su segundo aniversario de bodas. “Lo amo tanto”, se leía en la publicación. Paralelamente, Ariana fue vista anteriormente sin su anillo de bodas, como en un video de TikTok de 2022 donde hizo un tutorial de maquillaje. Cientos de fanáticos le comenzaron a preguntar por qué no lo usaba y ella respondió “No voy a usar mi anillo de bodas, se está limpiando. No me voy a divorciar antes de empezar”.