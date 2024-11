AP Fotos: Quincy Jones

ARCHIVO - El músico estadounidense Quincy Jones dirige la Orquesta Nacional de Francia el martes 4 de julio de 2000, en París, durante los ensayos previos al concierto único de la noche. Quincy Jones murió a los 91 años. (Foto AP/Laurent Emmanuel, archivo) AP2000

ARCHIVO - El famoso compositor Quincy Jones, que se recupera de una reciente cirugía de vasos sanguíneos cerebrales, se relaja en su estudio de música de Los Ángeles el 16 de octubre de 1974. Quincy Jones murió a los 91 años. (Foto AP/George Brich, archivo) 1974 AP

ARCHIVO - El productor musical estadounidense Quincy Jones en la presentación de la banda sonora de Jones de la velada de celebración de los 80 en el Auditorio Stravinski durante el 53º Festival de Jazz de Montreux, en Montreux, Suiza, el sábado 13 de julio de 2019. Quincy Jones murió a los 91 años. (Jean-Christophe Bott/Keystone vía AP, archivo)

ARCHIVO - El productor Quincy Jones, del documental "Keep On Keepin' On", posa para un retrato, en Nueva York, el 23 de septiembre de 2014. (Foto Drew Gurian/Invision/AP, archivo)

ARCHIVO - El compositor Quincy Jones en el estudio de su casa en octubre de 1974 escribiendo música y escuchando una grabación con sus auriculares. (Foto AP/George Brich, archivo) 2009 AP

ARCHIVO - Michael Jackson, izquierda, sostiene ocho premios mientras posa con Quincy Jones en los premios Grammy en Los Ángeles, el 28 de febrero de 1984. Quincy Jones murió a los 91 años. (Foto AP/Doug Pizac, archivo) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El astro Stevie Wonder, izquierda, y Quincy Jones participan en una sesión de grabación de costa a costa, vinculada a un estudio en Nueva York, para grabar una canción antidrogas, el miércoles 5 de marzo de 1987 en Los Ángeles. (Foto AP/Sunny Bak, archivo) AP1987

ARCHIVO - El productor musical Quincy Jones posa para un retrato para promocionar su documental "Quincy" en el festival de cine de Toronto el 7 de septiembre de 2018, en Toronto. (Foto de Chris Pizzello/Invision/AP, Archivo) 2018 Invision

ARCHIVO - El presidente Barack Obama entrega la Medalla Nacional de las Artes 2010 al músico y productor discográfico Quincy Jones, el miércoles 2 de marzo de 2011, durante una ceremonia en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington. Quincy Jones ha muerto a los 91 años. (Foto AP/Pablo Martinez Monsivais, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Quincy Jones, centro, posa con sus hijas Rashida, izquierda y Kidada cuando llegan a la 68ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en Los Ángeles, el lunes 25 de marzo de 1996. Quincy Jones murió a los 91 años. (Foto AP/Mark Terrill, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El legendario músico Quincy Jones posa entre sus muchos premios Grammy en su casa en la sección Bel Air de Los Ángeles, California, el viernes 9 de abril de 2004. Quincy Jones murió a los 91 años. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo) AP2004

ARCHIVO - El músico Quincy Jones y su esposa, la actriz Peggy Lipton, sostienen la estrella de Jones que fue colocada en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles el 14 de marzo de 1980. (Foto AP/Barfield, archivo) AP1980