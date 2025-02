AP Fotos: Los momentos destacados de la ceremonia de los Grammy

Benson Boone interpreta "Beautiful Things" durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Lady Gaga, izquierda, y Bruno Mars aceptan el premio a la mejor interpretación de un dúo o grupo pop por "Die With A Smile" durante la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

SZA presenta el premio a la mejor interpretación de un dúo o grupo pop durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Milan Piqué Mebarak, izquierda, Shakira, centro, y Sasha Piqué Mebarak se abrazan después de que Shakira ganara el premio al mejor álbum de pop latino durante la 67.a entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Charli XCX actúa con The Dare durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Olivia Rodrigo, segunda desde la izquierda, y Gracie Abrams hablan entre la audiencia durante la 67a entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

The Weeknd presenta un popurrí durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Sabrina Carpenter, en el centro, interpreta un popurrí durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Finneas O'Connell, izquierda, y Billie Eilish interpretan "Birds of a Feather" durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Shaboozey, centro, interpreta un popurrí durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Kendrick Lamar, izquierda, recibe el premio a la grabación del año por "Not Like Us" durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. Mustard mira desde la derecha. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Beyonce acepta el premio al álbum del año por "COWBOY CARTER durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Taylor Swift, izquierda, entrega el premio al mejor álbum country a Beyoncé por "COWBOY CARTER" durante la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Doechii interpreta un popurrí durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Shakira, en el centro, interpreta un popurrí durante la 67a entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Shakira interpreta un popurrí durante la 67a entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Beyonce recibe el premio al álbum del año por "COWBOY CARTER durante la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. Blue Ivy Carter mira desde la derecha. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Diana Ross presenta el premio a la canción del año durante la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Janelle Monae interpreta "Don't Stop 'til You Get Enough" como tributo a Quincy Jones durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Cynthia Erivo, izquierda, y Herbie Hancock interpretan 'In Other Words' durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Chappell Roan interpreta "Pink Pony Club" durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Lady Gaga, izquierda, y Bruno Mars interpretan "California Dreamin'" durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Doechii realiza un popurrí durante la 67a entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Queen Latifah presenta el premio Dr. Dre Global Impact durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Queen Latifah, a la izquierda, entrega el premio Dr. Dre Global Impact a Alicia Keys durante la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. Génesis Ali Dean mira desde la derecha. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Alicia Keys acepta el premio Dr. Dre Global Impact durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. Génesis Ali Dean mira desde la derecha.(Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Miembros del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles presentan el premio al álbum del año durante la 67ª entrega anual de los Premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Miley Cyrus presenta el premio a la grabación del año durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Gloria Estefan presenta una actuación de Shakira durante la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Will Smith, izquierda, habla mientras Herbie Hancock toca el piano durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Chris Martin interpreta "All My Love" para el segmento In Memoriam durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Chappell Roan en la audiencia durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Chappell Roan, centro, acepta el premio al mejor nuevo artista durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. Victoria Monet mira desde la izquierda. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Sierra Ferrell recibe el premio a la mejor interpretación de american roots por "Lighthouse" durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Tony Succar, izquierda, y Mimy Succar aceptan el premio al mejor álbum tropical latino por "Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional)" durante la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Tony Casas, de izquierda a derecha, Alberto Montenegro, Alejandro Abeijón y Rodrigo Michelangeli de Rawayana reciben el premio al mejor álbum de rock o música alternativa latina por"¿Quién trae las cornetas?" en la 67a entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Gabriela Ortiz recibe el premio al mejor compendio clásico por "Ortiz: Revolución Diamantina" durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Chad Smith, izquierda, y Anthony Kiedis de Red Hot Chili Peppers presentan el premio al mejor álbum vocal pop durante la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Sabrina Carpenter acepta el premio al mejor álbum vocal pop por "Short n' Sweet" durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Doechii, en el centro, acepta el premio al mejor álbum de rap por "Alligator Bites Never Heal" durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. Celesia Moore mira desde la izquierda. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Jennifer López presenta el premio al mejor álbum de pop latino durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Jennifer López, izquierda, entrega el premio al mejor álbum de pop latino a Shakira por "Las mujeres ya no lloran" en la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Shakira recibe el premio a mejor álbum de pop latino por "Las mujeres ya no lloran" en la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Cardi B presenta el premio al mejor álbum de rap durante la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision