Antigua casa de Marilyn Monroe es declarada monumento histórico para salvarla de la demolición

El proceso que llevó a la designación fue “parcial, inconstitucional y amañado”, dijo Peter C. Sheridan, abogado de Milstein and Bank, en un comunicado a The Associated Press.

Sheridan afirmó que Park y su personal no respondieron a los esfuerzos de los propietarios para encontrar una solución e ignoraron la oposición de los grupos cívicos y de propietarios.

El abogado también dijo que la ciudad había “otorgado decenas de permisos a más de 14 propietarios anteriores diferentes para cambiar la casa a través de numerosas remodelaciones, lo que provocó que no quedara nada que reflejara el breve tiempo que la Sra. Monroe estuvo allí hace 60 años”.

En Palm Springs, la estatua “Forever Marilyn” representa a Monroe en la famosa escena del vestido ondulante de “The Seven Year Itch” (“La comezón del séptimo año”). Ha viajado por Esados Unidos y otros lugares, incluida una temporada anterior en Palm Springs, y ahora está de regreso. Un grupo de la industria hotelera, propietario de la estatua, quiere que se quede permanentemente, pero algunos residentes se oponen.

Una decisión técnica sobre la ubicación por parte de la comisión de planificación marcó el miércoles un paso hacia la conservación de la estatua, informó The Desert Sun. El asunto continúa ante el Concejo Municipal de Palm Springs en el futuro.

FUENTE: Associated Press