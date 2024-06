Anthony Mackie de “Captain America” tiene el superpoder de nadar con tiburones

En esta imagen proporcionada por National Geographic, el actor y presentador Anthony Mackie pesca desde su kayak en los pantanos cerca de Violet, Luisiana, durante el rodaje de "Shark Beach with Anthony Mackie". (Brian Roedel/National Geographic via AP) Brian Roedel

“Si nos comemos todo el pescado, los tiburones no tienen nada que comer”, dijo Mackie. “Los tiburones tienen crías en el lago Pontchartrain y en el lago Catherine. Cuando sus crías salen, son cachorros bastante grades. Son tiburones de tres pies (90 centimetros)... No son depredadores, pero también necesitan una fuente sustancial de alimento”.

“Cada vez que llegaba a ser demasiado, la tomaba. Le decía: ‘Tienen que elegir uno. Así que, si a uno de nosotros se lo comen, más vale que seas tú’”, dijo entre risas. “Ella realmente me cuidó y me dio mucha información que realmente me abrió los ojos a la comunidad en la que estamos y me explicó el comportamiento de los tiburones”.