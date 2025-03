Anthony Hopkins publicará su autobiografía; saldrá a la venta en noviembre

Una imagen de la portada del libro "We Did Ok, Kid", de Anthony Hopkins dada a conocer por Summit Books. (Summit Books vía AP)

“We Did OK, Kid” se publicará el 4 de noviembre por Summit Books, una imprenta de la casa editorial Simon & Schuster.

Hopkins, de 87 años, es conocido por películas como “The Silence of the Lambs”, “The Father”, “The Remains of the Day” y “The Lion in Winter”. Según Summit, Hopkins también narrará su infancia en Gales, su carrera en el teatro y sus conflictos personales, incluso cómo su consumo de alcohol destruyó su primer matrimonio y cómo ha permanecido sobrio durante casi medio siglo.