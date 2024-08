Animadora venezolana, Joseline Rodríguez, se convierte en una de las candidatas al Miss Universo Cuba 2024

Embed - joseline Rodriguez on Instagram: "“Soy candidata oficial a Miss Universo Cuba y me siento profundamente agradecida con la organización por confiar en mí y permitirme estar entre las 20 finalistas de entre 1,500 participantes. Quiero expresar mi gratitud a todos mis amigos y aliados que estuvieron a mi lado en este viaje. A mi mamá, a mi abuelo que está en el cielo, y a mi abuela, a quien espero volver a ver pronto, les prometo que haré todo lo posible para llenar sus corazones de orgullo y cumplir con la promesa que les hice. Ser mitad venezolana y mitad cubana es un gran orgullo para mí, ya que crecí con las raíces y costumbres cubanas. De las cuales me siento orgullosa, Estoy comprometida a representar a nuestras culturas con honor y a mostrar la fortaleza y resiliencia de las mujeres cubanas y venezolanas en este escenario internacional. Gracias por su apoyo y por creer en mí.” Gracias a tus entrenamientos y plan alimenticio @oxaliabondarenko el estilismo para las audiciones y maquillaje impecable @oportoleblancstudio Fotógrafo magnífico @juliosicko"

