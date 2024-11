Angelina Jolie aprende a respirar de nuevo para interpretar a Maria Callas

En “Maria” de Pablo Larraín, que Netflix estrenó en cines el miércoles antes de debutar en streaming el 11 de diciembre, Jolie ofrece, si no la actuación de su carrera, ciertamente la de su última década. Desde “In the Land of Blood and Honey” ("En tierra de sangre y miel") de 2010, Jolie ha pasado los últimos años dirigiendo películas mientras priorizaba la crianza de sus hijos.