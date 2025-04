"Andor" regresa a Disney+ y lleva a "Star Wars" a nuevos y rebeldes territorios

Pero el creador Tony Gilroy dice que él y sus colaboradores sintieron poca presión por parte de Disney y Lucasfilm mientras buscaban contar la historia de un creciente resentimiento revolucionario contra el Imperio Galáctico y el nacimiento de la Alianza Rebelde, que conduce a los eventos de la película de 2016 que él escribió, "Rogue One".

"No recibimos notas creativas sobre esta serie", dijo Gilroy, cuyo extenso currículum como guionista también incluye cuatro películas de la franquicia "Bourne" y la nominada al Oscar en 2007 "Michael Clayton", que también dirigió. Gilroy dijo a The Associated Press que "nunca había tenido tanta libertad antes, incluso en películas con corte final en las que trabajé. La amplitud fue asombrosa".