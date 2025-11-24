americateve

Amanda Sanz

Amanda Sanz da un paso atrás y permite visitas de sus hijas a Ultrack: "No le voy a negar ver a su papá"

Amanda Sanz permite que sus hijas visiten a Ultrack y confirma un proceso legal de custodia, priorizando el bienestar emocional de las niñas.

Por Redacción América Noticias Miami
Amanda Sanz permite visitas de sus hijas a Ultrack y prioriza su bienestar emocional

La cantante e influencer cubana Amanda Sanz volvió a generar conversación en redes sociales tras anunciar que permitirá que sus hijas visiten a su padre, el creador de contenido Ultrack, mientras avanza el proceso legal para definir la custodia.

Durante una transmisión en vivo en TikTok, la artista explicó que su decisión proviene del respeto a los sentimientos de sus hijas.

“Victoria me pidió ir a ver a su papá… yo no me puedo negar, no le puedo hacer eso a mi hija”, afirmó con serenidad.

“Nunca les he prohibido ver a su papá”: la aclaración de Amanda

Amanda Sanz desmintió la idea de que haya intentado limitar la relación de las niñas con su padre.

Aseguró que siempre ha protegido el vínculo familiar:

“En esta casa no existe eso de que las niñas tienen prohibido ver a su papá. Yo no voy a crearles ningún trauma”, subrayó.

Su postura, dijo, está basada únicamente en el bienestar emocional de ambas menores, a quienes intenta mantener alejadas de cualquier conflicto público.

Proceso formal de custodia y advertencia a su expareja

La influencer confirmó que ya inició el proceso legal para definir formalmente la custodia.

Sin embargo, lanzó una advertencia directa a su expareja al pedir respeto en redes sociales:

“Si él vuelve a mencionarme, lo voy a decir todo. Ya no me voy a quedar callada”.

La artista aclaró que prefiere resolver cualquier desacuerdo de forma privada, pero no tolerará nuevas provocaciones públicas.

Reacciones en redes: apoyo, críticas y debate

Las redes sociales se inundaron de comentarios tras las declaraciones de Amanda Sanz.

Muchos usuarios aplaudieron su madurez al priorizar a sus hijas:

  • “Ella está pensando en sus hijas, 100 % entendible”, comentó una usuaria.

  • “Nadie quiere ir a donde se siente mal… la actitud de la niña lo dice todo”, opinó otra.

Otros criticaron que el conflicto continúe siendo tratado públicamente por ambas partes.

Ultrack espera un bebé con Claudia Artiles

Mientras ocurre este proceso, Ultrack continúa su vida junto a su actual pareja, la creadora de contenido cubana Claudia Artiles, con quien espera un bebé.

El anuncio ha generado aún más interés sobre cómo cambiará la dinámica familiar entre los influencers en los próximos meses.

