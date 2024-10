A los 50, Hello Kitty es tan "kawaii" y lucrativa como siempre

Muñecas de Hello Kitty conmemorativas por su 50 aniversario con el uniforme de los Dodgers de Los Ángeles se venden en una tienda el miércoles 23 de octubre de 2024 en Tokio. (Foto AP/Eugene Hoshiko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una visitante en la exposición "A medida que yo cambio, ella también", por el 50 aniversario de Hello Kitty en el Museo Nacional de Tokio el miércoles 30 de octubre de 2024. (Foto AP/Shuji Kajiyama) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Visitantes observan decoraciones de Hello Kitty en la exposición "A medida que yo cambio, ella también", que conmemora el 50 aniversario de Hello Kitty en el Museo Nacional de Tokio el miércoles 30 de octubre de 2024. (Foto AP/Shuji Kajiyama) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una visitante toma una fotografía de un peluche de Hello Kitty en la exposición "A medida que yo cambio, ella también", que conmemora el 50 aniversario de Hello Kitty en el Museo Nacional de Tokio el miércoles 30 de octubre de 2024. (Foto AP/Shuji Kajiyama) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un visitante mira una Hello Kitty gigante en la exposición "A medida que yo cambio, ella también", por el 50 aniversario de Hello Kitty en el Museo Nacional de Tokio el miércoles 30 de octubre de 2024. (Foto AP/Shuji Kajiyama) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Decoraciones de Hello Kitty en el Museo Nacional de Tokio, donde se lleva a cabo la exposición "A medida que yo cambio, ella también", que conmemora el 50 aniversario de Hello Kitty en Tokio el miércoles 30 de octubre de 2024. (Foto AP/Shuji Kajiyama) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una camioneta con comida decorada con imágenes de Hello Kitty afuera del Museo Nacional durante la exposición "A medida que yo cambio, ella también", por el 50 aniversario de Hello Kitty en el Museo Nacional de Tokio el miércoles 30 de octubre de 2024. (Foto AP/Shuji Kajiyama) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Turistas de Gran Bretaña posan con una decoración de Hello Kitty en el Museo Nacional de Tokio, donde se lleva a cabo la exposición "A medida que yo cambio, ella también", para conmemorar el 50 aniversario de Hello Kitty en Tokio el miércoles 30 de octubre de 2024. (Foto AP/Shuji Kajiyama) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Visitantes reaccionan ante unas zapatillas gigantes de Hello Kitty en la exposición "A medida que yo cambio, ella también", que marca el 50 aniversario de Hello Kitty en el Museo Nacional de Tokio el miércoles 30 de octubre de 2024. (Foto AP/Shuji Kajiyama) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un visitante mira la exhibición de Hello Kitty "A medida que yo cambio, ella también", que conmemora el 50 aniversario de Hello Kitty en el Museo Nacional de Tokio el miércoles 30 de octubre de 2024. (Foto AP/Shuji Kajiyama) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una visitante usa botas con Hello Kitty en el Museo Nacional durante la exposición "A medida que yo cambio, ella también", por el 50 aniversario de Hello Kitty en el Museo Nacional de Tokio en Tokio el miércoles 30 de octubre de 2024. (AP Photo/Shuji Kajiyama) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Hello Kitty saluda en la ceremonia de inauguración de la exposición "A medida que yo cambio, ella también", que conmemora el 50 aniversario de Hello Kitty en el Museo Nacional de Tokio en Tokio el miércoles 30 de octubre de 2024. (Foto AP/Shuji Kajiyama) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Yuko Akiyama, una de las directoras de Sanrio, habla con los medios durante la exposición "A medida que yo cambio, ella también", que conmemora el 50 aniversario de Hello Kitty en el Museo Nacional de Tokio el miércoles 30 de octubre de 2024. (Foto AP/Shuji Kajiyama) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.