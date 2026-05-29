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Entrenador argentino que dejó a Davidovich Fokina en Roland Garros dice que lo instaron a irse

PARÍS (AP) — Mariano Puerta, el entrenador argentino que dejó de forma repentina a Alejandro Davidovich Fokina durante Roland Garros, aseguró que lo hizo solo después de que el jugador español le insistiera en que se fuera.

Jannik Sinner (derecha) devuelve ante Clement Tabur en el Abierto de Francioa, el martes 26 de mayo de 2026, en París. (AP Foto/Thibault Camus)
Jannik Sinner (derecha) devuelve ante Clement Tabur en el Abierto de Francioa, el martes 26 de mayo de 2026, en París. (AP Foto/Thibault Camus) AP

Davidovich Fokina les comentó a los periodistas que Puerta se marchó a Miami tras su victoria en primera ronda en Roland Garros, y manifestó su arrepentimiento por haberlo contratado.

Puerta, exsubcampeón de Roland Garros, respondió en una entrevista con puntodebreak.com publicada el viernes que se había sentido frustrado por los arrebatos de Davidovich Fokina, pero que esperaba que pudieran aclarar las cosas.

“De repente me llama una persona de su equipo: ‘Alex me manda decirte que te ocupes de tu billete de avión, que lo busques tú mismo y te lo pagues. Te puedes ir a Miami’”, contó Puerta.

Puerta señaló que también se había sentido mal durante el triunfo de Davidovich Fokina en primera ronda. Davidovich Fokina, número 23 del ranking, perdió 4-6, 7-6 (4), 6-1, 6-3 ante Thiago Agustín Tirante en la segunda ronda el miércoles.

Puerta ha sido una figura controvertida en el tenis. Como jugador, el argentino cumplió sanciones en dos casos separados de dopaje, uno tras la derrota ante Rafael Nadal en la final del Roland Garros de 2005. Se retiró como jugador en 2009.

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