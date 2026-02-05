Entre faláfel y kebabs: Comunidad en Nueva Jersey apoya restaurante de familia turca tras redada

Emine Emanet y su hijo Muhammed Emanet comparten un momento en el restaurante familiar, Jersey Kebab, el jueves 29 de enero de 2026, en Collingswood, Nueva Jersey (AP Foto/Matt Rourke) AP

Un suburbio de Nueva Jersey, cerca de Filadelfia, ha salido en apoyo de los dueños turcos del restaurante desde que agentes federales detuvieron a la pareja en febrero de 2025 porque, según dijeron, sus visas habían expirado.

De hecho, el negocio va tan bien desde que Celal y Emine Emanet fueron arrestados al inicio de la ofensiva migratoria de la administración Trump, que se mudaron a un espacio más grande a la ciudad de junto. A sus clientes habituales no parece importarles.

Celal Emanet, de 52 años, llegó por primera vez a Estados Unidos en 2000 para aprender inglés mientras cursaba su doctorado en historia islámica en una universidad en Turquía. Regresó en 2008 para ser imán en una mezquita del sur de Nueva Jersey, trayendo consigo a Emine y a sus dos primeros hijos. Dos más nacerían en Estados Unidos.

Poco después, Celal ya tenía un negocio adicional de entrega de pan en locales de comida. Solicitaron la residencia permanente y creían que estaban en camino de recibir sus green cards.

Cuando comenzó la pandemia de COVID-19 y los camiones de reparto quedaron inactivos, Celal y Emine, quienes habían trabajado en restaurantes en Turquía, abrieron Jersey Kebab en Haddon Township. Al negocio le fue muy bien desde el principio.

El 25 de febrero de 2025, agentes judiciales federales y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a la pareja en el restaurante. Celal fue enviado a casa con un monitor de tobillo, pero Emine, ahora de 47 años, fue trasladada a un centro de detención a más de una hora de distancia y estuvo allí durante 15 días.

Con la principal cocinera detenida y la familia en crisis, la tienda cerró temporalmente.

Aunque el área es predominantemente demócrata, la detención de los Emanet indicó a muchos locales que la ofensiva migratoria del segundo mandato del presidente Donald Trump no sería solamente contra aquellos con antecedentes penales.

“No eran personas peligrosas, no el tipo de personas que nos decían en la televisión que estaban buscando sacar de nuestro país”, dijo el alcalde de Haddon Township, Randy Teague.

Los simpatizantes organizaron una vigilia y recaudaron 300.000 dólares que mantuvieron a la familia y al negocio a flote mientras la tienda estaba cerrada, y pagaron las facturas legales. Miembros del Congreso ayudaron, y cientos de clientes escribieron cartas de apoyo.

Espacio para una multitud

A medida que se difundía la noticia de la difícil situación de la familia, clientes nuevos y antiguos comenzaron a llenar el restaurante. La familia se trasladó a finales del año pasado a un espacio más grande en la concurrida Haddon Avenue en Collingswood.

Agregaron un menú de desayuno y por primera vez necesitaron contratar meseros, además de su hijo Muhammed.

La ubicación cambió, pero el restaurante todavía presenta un cartel en la ventana que ofrece comidas gratis a personas necesitadas. Eso honra un valor musulmán, cuidar de “cualquiera que tenga menos que nosotros”, dijo Muhammed.

Judy Kubit y Linda Rey, dos amigas de las comunidades cercanas de Medford y Columbus, respectivamente, dijeron que vinieron a Haddon Township el año pasado para una manifestación anti-Trump “No Kings” y almorzaron después de la protesta en el local de kebab.

“Pensamos, tenemos que entrar solo para mostrar nuestra solidaridad con todo el asunto”, dijo Kubit.

El mes pasado, con la ofensiva migratoria en Minneapolis dominando los titulares, ellas estaban en el nuevo local para almorzar.

La batalla legal no ha terminado

Los Emanet desean desesperadamente quedarse en Estados Unidos, donde han construido una vida y criado a su familia.

Celal tiene una audiencia de deportación en marzo, y Emine y Muhammed también tendrán audiencias en algún momento.

Celal dijo que regresar a Turquía sería malo para sus hijos menores. No hablan turco, y uno es autista y necesita la ayuda disponible en Estados Unidos.

Además, él estaría preocupado por su propia seguridad debido a sus artículos académicos. “Estoy en oposición al gobierno turco”, dijo. “Si me deportan, voy a tener problemas muy grandes”.

El apoyo masivo ha mostrado a la familia que no están solos.

“Estamos luchando por nuestro derecho a quedarnos en el país”, dijo Muhammed Emanet, “mientras seguimos teniendo un apoyo increíble de la comunidad. Así que estamos todos juntos en esto”.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP