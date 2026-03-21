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Ensangrentado y magullado, Pogačar se repone de una caída y conquista la Milán-San Remo

SAN REMO, Italia (AP) — Ensangrentado, magullado y maltrecho, Tadej Pogačar finalmente ganó la carrera de Milán-San Remo.

El esloveno Tadej Pogacar del equipo UAE Team Emirates XRG, felicitado por Mathieu Van Der Poel de Alpecin-Premier Tech tras ganar la carrera Milan-San Remo de un día en San Remo, Italia el sábado 21 de marzo del 2026. (Marco Alpozzi/LaPresse via AP)
El esloveno Tadej Pogacar del equipo UAE Team Emirates XRG, felicitado por Mathieu Van Der Poel de Alpecin-Premier Tech tras ganar la carrera Milan-San Remo de un día en San Remo, Italia el sábado 21 de marzo del 2026. (Marco Alpozzi/LaPresse via AP) AP

Pogačar se recuperó de una caída a unos 30 kilómetros de la meta para superar a Tom Pidcock sobre la línea y ganar el sábado por primera vez la carrera conocida como La Classicissima.

“Cuando choqué, por un segundo creí que todo había terminado, por que chocar en Imperia justo antes de la parte más importante de la carrera, no es ideal”, admitió Pogačar. “Pero afortunadamente rápidamente me monté en la bici y no tenía mucho daño yo o la bicicleta”.

“Luego vi a mi equipo... dejaron todo para volver al frente y me dieron esperanza y las piernas estaban bien... si no hubiera tenido equipo hubiera ido directo a la meta”.

La Milán-San Remo es una de las clásicas de un día más largas de Europa, con casi 300 kilómetros para iniciar la temporada de ciclismo.

Era uno de los pocos títulos que aún se le resistían a Pogačar, una de las mayores estrellas del ciclismo, y admitió en varias ocasiones que estaba desesperado por cambiar eso.

Las opciones de Pogačar parecieron disminuir cuando se vio involucrado en la caída, que desgarró el lado izquierdo de su culotte y le dejó raspaduras y cortes en la pierna.

El ganador del año pasado, Mathieu van der Poel, también se fue al suelo, pero el dúo logró volver a engancharse a la parte trasera del pelotón al inicio de la penúltima subida a la Cipressa.

Pogacar se abrió paso hasta el frente, se mantuvo con un ataque inicial y luego atacó él mismo cerca de la cima, con solo Pidcock y van der Poel capaces de seguirlo.

El trío tenía una ventaja de 25 segundos en la cima, aunque se redujo a 11 cuando comenzaron la subida al Poggio poco antes de la llegada.

Pogačar atacó a mitad de la subida y logró soltar a van der Poel. Intentó varias veces descolgar a Pidcock, pero no pudo distanciarlo y quedaron emparejados al coronar la cima.

Poco pudo separar al dúo en el descenso. Pogačar lanzó el esprint a 200 metros de la línea y venció a Pidcock por media rueda.

Wout Van Aert ganó el esprint del grupo para terminar tercero.

Esprint de cinco en la carrera femenina

Lotte Kopecky superó a Noemi Rüegg y Eleonora Gasparrini en un sprint de cinco para ganar la carrera femenina.

La prueba estuvo marcada por una caída de aspecto espeluznante en el descenso de la Cipressa.

Varias corredoras se vieron involucradas en el incidente; la italiana Debora Silvestri salió volando por encima de una barrera de contención cuando intentaba evitar el percance.

El equipo de Silvestri, Laboral Kutxa, informó que estaba consciente cuando fue trasladada al hospital.

La carrera femenina siguió un recorrido de 156 kilómetros desde Génova hasta San Remo.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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