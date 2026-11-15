americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Enormes olas azotan costa de California y obligan a cerrar muelles icónicos

SAN FRANCISCO (AP) — La costa de California volvió a ser azotada el domingo por enormes olas que inundaron playas, anegaron calles locales y obligaron al cierre de muelles emblemáticos.

Grandes olas rompen a lo largo de East Cliff Drive en Capitola, California, el sábado 14 de noviembre de 2026. (Foto AP/Nic Coury)
Grandes olas rompen a lo largo de East Cliff Drive en Capitola, California, el sábado 14 de noviembre de 2026. (Foto AP/Nic Coury) AP

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional para el Área de la Bahía advirtió que era posible que el oleaje alcanzara hasta 10,6 metros (35 pies), además de peligrosas corrientes de resaca y olas traicioneras.

“¡Manténgase fuera del agua, aléjese de las rocas y los espigones, y nunca le dé la espalda al océano!”, advirtió el servicio meteorológico en redes sociales.

Se registraron el sábado olas de más de 15,2 metros (50 pies) en el condado San Mateo, justo al sur de San Francisco.

Los surfistas no se dejaron disuadir y aprovecharon las olas gigantes en la famosa playa Mavericks, cerca de Half Moon Bay.

Más al sur, la Policía del Condado Santa Cruz emitió una advertencia de evacuación cerca de la localidad costera de Capitola, que se llevó la peor parte del potente oleaje.

En el sur de California, varios muelles, incluidos los de Ventura, Manhattan Beach, Huntington Beach y Pacific Beach, en San Diego, fueron cerrados durante el fin de semana, ya que fueron golpeados por las olas.

En La Jolla Cove, cerca de San Diego, famosa por sus leones marinos recostados, el agua se desbordó sobre la playa y se estrelló contra una escalera que conduce a la arena.

Las condiciones se estaban calmando para la tarde del domingo, pero se esperaban olas grandes durante toda la semana, advirtieron los meteorólogos.

El Superniño en curso ha calentado el océano, lo que ha provocado un aumento del volumen de agua de mar.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Pasajeros esperan en una terminal del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan-Washington, el 13 de noviembre de 2026, en Arlington, Virginia, luego de que las autoridades cancelaron vuelos en todo el país. (AP Foto/Tom Brenner)

Miles de vuelos cancelados mientras aerolíneas tratan de recuperarse de suspensión de vuelos en EEUU

Por Redacción América Noticias Miami
Un vehículo policial en Washington el 15 de agosto del 2025. (AP foto/Alex Brandon)

Cuatro personas baleadas en vecindario Logan Circle de Washington

En esta captura de un video difundido por WABC-TV se puede ver a personal de emergencia en el lugar en donde un edificio se vino abajo, el miércoles 11 de noviembre de 2026, en Brooklyn, Nueva York. (WABC-TV vía AP)

Derrumbe de un edificio en Nueva York deja a personas atrapadas bajo los escombros

Foto entregada por el Servicio de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia el 11 de noviembre del 2026, que muestra al embajador ruso en Estados Unidos Alexander Darchiev en Moscú. (Servicio de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia via AP)

Fallece a los 66 años Alexander Darchiev, embajador ruso en EEUU

Destacados del día

Marines de EEUU realizan ejercicios con fuego real en Guantánamo ante el jefe del Comando Sur

Marines de EEUU realizan ejercicios con fuego real en Guantánamo ante el jefe del Comando Sur

MUERE EL GENERAL CUBANO GUSTAVO FLEITAS RAMÍREZ, MANDARRIA: su hijo revela un duro conflicto familiar

MUERE EL GENERAL CUBANO GUSTAVO FLEITAS RAMÍREZ, "MANDARRIA": su hijo revela un duro conflicto familiar

Pasajeros esperan en una terminal del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan-Washington, el 13 de noviembre de 2026, en Arlington, Virginia, luego de que las autoridades cancelaron vuelos en todo el país. (AP Foto/Tom Brenner)

Miles de vuelos cancelados mientras aerolíneas tratan de recuperarse de suspensión de vuelos en EEUU

Un vuelo de American Airlines despega del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan Washington en Arlington, Virginia, después de que la Administración Federal de Aviación de EEUU suspendió vuelos a nivel nacional, el sábado 14 de noviembre de 2026. (Foto AP/Tom Brenner)

¿Qué saber tras la suspensión nacional de vuelos en EEUU?

DÍAZ-CANEL ASEGURA QUE CUBA SE PREPARA PARA RECHAZAR UNA AGRESIÓN MILITAR EXTRANJERA

DÍAZ-CANEL ASEGURA QUE CUBA SE PREPARA PARA RECHAZAR UNA AGRESIÓN MILITAR EXTRANJERA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter