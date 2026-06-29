americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Endy Rodríguez sentencia con un jonrón de 3 carreras y los Piratas remontan 11-7 ante los Filis

FILADELFIA (AP) — Esmerlyn Valdez y Jared Triolo conectaron jonrones para ayudar a los Piratas de Pittsburgh a salir de un déficit temprano de cinco carreras, y Endy Rodríguez sentenció el juego con un jonrón de tres carreras en la novena entrada para una victoria por 11-7 sobre los Filis de Filadelfia la noche del lunes.

Endy Rodríguez, de los Piratas de Pittsburgh, reacciona después de batear un jonrón de tres carreras contra los Filis de Filadelfia durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del lunes 29 de junio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum)
Endy Rodríguez, de los Piratas de Pittsburgh, reacciona después de batear un jonrón de tres carreras contra los Filis de Filadelfia durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del lunes 29 de junio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) AP

Los Piratas anotaron seis carreras en la quinta entrada ante el abridor en apuros Aaron Nola (3-5).

Los Filis respondieron con dos carreras en la octava para recortar la ventaja a una, pero el dominicano Rodríguez conectó un jonrón con dos outs ante un lanzamiento del relevista Chase Shugart en la novena. Mason Montgomery cerró el juego por los Piratas.

Los Filis atacaron al abridor Braxton Ashcraft con cinco carreras. Trea Turner y Brandon Marsh conectaron cuadrangulares en la primera entrada, y Bryce Harper pegó su 20mo de la temporada en la tercera.

Pero Nola permitió dos vuelacercas en 4 1/3 entradas, con lo que quedó empatado con la quinta peor marca de las Grandes Ligas al admitir 19 cuadrangulares. Tras sortear sin problemas las primeras tres entradas, Bryan Reynolds conectó un doble que pegó en la parte alta de la cerca del jardín izquierdo y el dominicano Valdez disparó uno hacia el izquierdo para recortar la ventaja de los Filis a 5-2.

En la quinta, Nola permitió un jonrón abriendo la entrada a Triolo, el primero de la temporada para él. Nola se fue con el juego empatado a 5.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gabriel Martinelli festeja tras marcar el segundo gol de Brasil ante Japón en el partido de la ronda de 16vos de final, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Martinelli marca al final del descuento y Brasil vence a Japón 2-1 en el Mundial

Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Destacados del día

GAESA vende activos de la terminal de Mariel a Coral Marítima tras nuevas sanciones de EEUU

GAESA vende activos de la terminal de Mariel a Coral Marítima tras nuevas sanciones de EEUU

Doctora cubana y su bebé siguen desaparecidos tras sismos en Venezuela: Su familia no sabe nada

Doctora cubana y su bebé siguen desaparecidos tras sismos en Venezuela: "Su familia no sabe nada"

Familias de pareja cubana desaparecida en Venezuela: No hemos sabido nada tras derrumbe en La Guaira

Familias de pareja cubana desaparecida en Venezuela: "No hemos sabido nada" tras derrumbe en La Guaira

Un niño duerme en la calle ante casas dañadas por los sismos en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

Una fuerte réplica sacude Venezuela mientras los rescatistas buscan sobrevivientes

Confirman muerte de niña cubana y su prima tras sismos en Venezuela; su hermano Dayan continúa desaparecido...

Confirman muerte de niña cubana y su prima tras sismos en Venezuela; su hermano Dayan continúa desaparecido...

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter