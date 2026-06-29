Endy Rodríguez sentencia con un jonrón de 3 carreras y los Piratas remontan 11-7 ante los Filis

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Endy Rodríguez, de los Piratas de Pittsburgh, reacciona después de batear un jonrón de tres carreras contra los Filis de Filadelfia durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del lunes 29 de junio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) AP

Los Piratas anotaron seis carreras en la quinta entrada ante el abridor en apuros Aaron Nola (3-5).

Los Filis respondieron con dos carreras en la octava para recortar la ventaja a una, pero el dominicano Rodríguez conectó un jonrón con dos outs ante un lanzamiento del relevista Chase Shugart en la novena. Mason Montgomery cerró el juego por los Piratas.

Los Filis atacaron al abridor Braxton Ashcraft con cinco carreras. Trea Turner y Brandon Marsh conectaron cuadrangulares en la primera entrada, y Bryce Harper pegó su 20mo de la temporada en la tercera.

Pero Nola permitió dos vuelacercas en 4 1/3 entradas, con lo que quedó empatado con la quinta peor marca de las Grandes Ligas al admitir 19 cuadrangulares. Tras sortear sin problemas las primeras tres entradas, Bryan Reynolds conectó un doble que pegó en la parte alta de la cerca del jardín izquierdo y el dominicano Valdez disparó uno hacia el izquierdo para recortar la ventaja de los Filis a 5-2.

En la quinta, Nola permitió un jonrón abriendo la entrada a Triolo, el primero de la temporada para él. Nola se fue con el juego empatado a 5.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP