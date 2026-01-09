americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Endrick debutará con Lyon en la Copa de Francia el domingo

LYON, Francia (AP) — El delantero brasileño Endrick está listo para debutar con Lyon en la Copa de Francia contra Lille el domingo, pero es poco probable que sea titular.

El atacante Endrick durante una práctica de la selección de Brasil en Los Ángeles, previo a un partido de la Copa América, el viernes 21 de junio de 2024. (AP Foto/Mark J. Terrill)
El atacante Endrick durante una práctica de la selección de Brasil en Los Ángeles, previo a un partido de la Copa América, el viernes 21 de junio de 2024. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Endrick, de 19 años, fue cedido por el Real Madrid hasta el final de la temporada después de haber jugado muy poco para el gigante español durante esta campaña.

“Honestamente, no está listo para jugar 90 minutos. Pero estoy seguro de que jugará algunos", dijo el técnico de Lyon, Paulo Fonseca, el viernes. "Ha participado en todas las sesiones de entrenamiento con nosotros".

Endrick disputó apenas tres partidos con el Madrid esta temporada bajo el nuevo entrenador Xabi Alonso. Se le alentó a buscar tiempo de juego en otro club por Carlo Ancelotti, el ex entrenador del Madrid que ahora dirige a la selección de Brasil.

Bajo la dirección de Ancelotti la temporada pasada, Endrick anotó siete goles en 37 partidos para el Madrid y llamó la atención con su velocidad, habilidad para el regate y, ocasionalmente, definiciones espectaculares.

Endrick anotó tres goles para Brasil el año pasado, incluyendo contra Inglaterra y España.

Inició su carrera en Palmeiras. Anotó 21 goles en 82 partidos con el club de Sao Paulo para eventualmente firmar con el Madrid.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Un aviso en un restaurante que busca personal en San Francisco el 18 de abril del 2023. (AP foto/Jeff Chiu)

Ofertas de empleo en EEUU caen al segundo nivel más bajo en cinco años

Activistas confrontan a un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el barrio mayoritariamente somalí de Cedar-Riverside, en Minneapolis, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mark Vancleave)

DHS despliega 2.000 agentes en Minneapolis para la "mayor operación migratoria jamás vista"

El presidente Donald Trump baila después de hablar en una reunión de legisladores republicanos en Washington el 6 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump rechaza críticas de demócratas sobre captura de Maduro

Destacados del día

Trump afirma que Cuba cuelga de un hilo y sugiere que el régimen está cerca de caer

Trump afirma que Cuba "cuelga de un hilo" y sugiere que el régimen está "cerca" de caer

ARCHIVO - El presidente Donald Trump baila mientras abandona el escenario tras dirigirse a los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes durante su retiro político anual, el martes 6 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci, Archivo)

México quiere hablar con Rubio o Trump tras comentarios de EEUU de atacar a los cárteles por tierra

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, muestra al buque Munro de la Guardia Costera de Estados Unidos siguiendo al MV Bella 1 en el océano Atlántico el miércoles 7 de enero de 2026. (Departamento de Defensa a través de AP)

Fuerzas de EEUU interceptan otro petrolero sancionado en el mar Caribe, afirma Ejército

Jorge Rodríguez anuncia liberación de presos políticos tras la caída de Maduro

Jorge Rodríguez anuncia liberación de presos políticos tras la caída de Maduro

Avión de Cubana de Aviación obligado a regresar a Cuba tras no poder aterrizar en Venezuela: ¿qué se sabe?

Avión de Cubana de Aviación obligado a regresar a Cuba tras no poder aterrizar en Venezuela: ¿qué se sabe?

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter