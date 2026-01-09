Endrick debutará con Lyon en la Copa de Francia el domingo

Compartir en:









El atacante Endrick durante una práctica de la selección de Brasil en Los Ángeles, previo a un partido de la Copa América, el viernes 21 de junio de 2024. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Endrick, de 19 años, fue cedido por el Real Madrid hasta el final de la temporada después de haber jugado muy poco para el gigante español durante esta campaña.

“Honestamente, no está listo para jugar 90 minutos. Pero estoy seguro de que jugará algunos", dijo el técnico de Lyon, Paulo Fonseca, el viernes. "Ha participado en todas las sesiones de entrenamiento con nosotros".

Endrick disputó apenas tres partidos con el Madrid esta temporada bajo el nuevo entrenador Xabi Alonso. Se le alentó a buscar tiempo de juego en otro club por Carlo Ancelotti, el ex entrenador del Madrid que ahora dirige a la selección de Brasil.

Bajo la dirección de Ancelotti la temporada pasada, Endrick anotó siete goles en 37 partidos para el Madrid y llamó la atención con su velocidad, habilidad para el regate y, ocasionalmente, definiciones espectaculares.

Endrick anotó tres goles para Brasil el año pasado, incluyendo contra Inglaterra y España.

Inició su carrera en Palmeiras. Anotó 21 goles en 82 partidos con el club de Sao Paulo para eventualmente firmar con el Madrid.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP