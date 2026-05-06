Encuesta: Para muchos estadounidenses, la ofensiva migratoria de Trump es algo personal

Una protesta en contra de las medidas antiinmigración del gobierno del presidente Donald Trump, en Nueva York, el 11 de enero del 2026. (AP foto/Heather Khalifa) AP

Una nueva encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC, realizada a más de 2.500 adultos en Estados Unidos, concluye que alrededor de 6 de cada 10 dicen que el país solía ser un gran lugar para los inmigrantes, pero ya no lo es. Cerca de un tercio de los adultos —y más de la mitad de los adultos hispanos— afirma que durante el último año ellos, o alguien que conocen, han empezado a llevar consigo pruebas de su estatus migratorio o de su ciudadanía estadounidense, han sido detenidos o deportados, han cambiado planes de viaje o han modificado de manera significativa sus rutinas, como evitar ir al trabajo, a la escuela o salir de casa, debido a su estatus migratorio.

La encuesta se conoce mientras la Corte Suprema analiza si se debe permitir al gobierno de Trump restringir la ciudadanía por nacimiento, y después de meses de amplias redadas migratorias y deportaciones masivas.

El jubilado de Missouri Reid Gibson, un independiente, está furioso por el trato del gobierno de Trump hacia los inmigrantes. Espera que Estados Unidos vuelva a ser más acogedor con los inmigrantes con el tiempo, pero le preocupa que “puedan pasar muchos años para revertir el daño que el gobierno de Trump ha infligido” con sus políticas.

La encuesta concluye que muchos estadounidenses conocen a alguien que ha sido afectado por el enfoque de Trump. Entre ellos está la hijastra de Gibson, quien según él empezó a llevar su pasaporte por temor a ser detenida por su piel más oscura.

“Está sencillamente mal”, añadió Gibson, de 72 años. “Este ya no es un buen país para los inmigrantes”.

Muchos adultos han adaptado sus vidas a las redadas migratorias durante el último año, mientras Trump incrementó las detenciones y buscó llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos.

Los demócratas tienen más probabilidades que los independientes o los republicanos de conocer a alguien afectado, y quienes tienen una conexión personal son más propensos a decir que Estados Unidos ya no es un gran lugar para los inmigrantes.

Kathy Bailey, una demócrata de Illinois de 79 años, ha visto cómo las políticas migratorias del gobierno se han filtrado incluso en la clase de natación de un pueblo pequeño a la que asiste con regularidad. Contó que dos mujeres de la clase —ambas ciudadanas estadounidenses naturalizadas— han empezado a llevar sus pasaportes cuando salen de casa. Bailey señala que una de las mujeres, originaria de América Latina, ha estado especialmente preocupada por destacar en una comunidad abrumadoramente blanca.

“Ahora es ciudadana estadounidense, pero está tan asustada que tiene que llevar su pasaporte”, dijo Bailey. “Es solo otra dulce abuelita nadando a las 5 de la mañana”.

Alrededor de 6 de cada 10 adultos hispanos dicen que ellos o alguien que conocen se ha visto afectado por la represión de esta manera, una cifra mucho más alta que entre los adultos negros o blancos.

“¡Esto es terrible para estas mujeres!”, expresó Bailey. “Estoy simplemente atónita por lo que estamos llegando a ser”.

La mayoría cree que Estados Unidos solía ser un gran lugar para los inmigrantes

Nick Grivas, un hombre de 40 años de Massachusetts, dijo que la inmigración de su propio abuelo desde Grecia le ha hecho sentir el impacto de las políticas del presidente. Eso es parte de la razón por la que cree que Estados Unidos dejó de ser un lugar prometedor para quienes buscan una nueva vida.

“Podemos ver cómo estamos tratando a los niños y a los hijos de los inmigrantes, y no los estamos viendo como posibles futuros estadounidenses”, afirmó Grivas.

Aproximadamente 3 de cada 10 adultos en Estados Unidos dicen que el país es un gran lugar para los inmigrantes, según la encuesta, mientras cerca de 1 de cada 10 dice que nunca lo fue. La creencia de que Estados Unidos ya no es un gran lugar para los inmigrantes es más común entre demócratas e independientes, así como entre quienes nacieron fuera de la nación.

Grivas, demócrata, teme que las políticas federales contra la inmigración puedan frenar al país al desalentar a los recién llegados de invertir en sus comunidades locales, especialmente si no creen que se les permitirá quedarse.

“Si crees que no podrás quedarte en el país no estarás tan dispuesto a comprometerte con un proyecto”, comentó.

La mayoría apoya la ciudadanía por nacimiento, pero también tiene posturas matizadas

La Corte Suprema escuchó recientemente argumentos sobre los esfuerzos del presidente Donald Trump por restringir la ciudadanía por nacimiento, al declarar que los niños nacidos de padres que están en el país de manera ilegal o temporal no son ciudadanos estadounidenses.

Cerca de dos tercios de los adultos encuestados dicen que la ciudadanía automática debería otorgarse a todos los niños nacidos en el país, una postura que respalda la mayoría de los demócratas e independientes. Los republicanos son más escépticos: solo el 44% apoya la ciudadanía por nacimiento. La encuesta también muestra que algunas personas están divididas: dicen que, en general, apoyan la ciudadanía por nacimiento, pero también que se oponen a ella en algunas circunstancias específicas.

Entre quienes objetan la ciudadanía automática está Linda Steele, una mujer de 70 años de Florida, quien cree que solo los niños nacidos de ciudadanos estadounidenses deberían recibir la ciudadanía. Steele, republicana, no cree que los extranjeros que viven legalmente en Estados Unidos —ya sea por trabajo u otras razones— deban poder tener un hijo que automáticamente se convierta en ciudadano estadounidense.

“Eso no debería permitirse”, sostuvo. “Solo están aquí de visita o para estudiar”.

Cuando se les preguntó por algunas circunstancias específicas, alrededor de 6 de cada 10 adultos dicen que apoyan la ciudadanía por nacimiento para los niños nacidos de padres con visas legales de turista, mientras que solo cerca de la mitad la apoya para quienes nacen de padres que están en el país de manera ilegal. Una proporción aún mayor, el 75%, apoya la ciudadanía automática para los niños nacidos en Estados Unidos de padres que están legalmente en el país con visas de trabajo, y gran parte de ese aumento en el apoyo proviene de republicanos que dijeron que esta era una situación aceptable.

Kevin Craig, un hombre de 57 años de Wilmington, Carolina del Norte, no cree que la ciudadanía deba otorgarse automáticamente. Craig, de tendencia conservadora, considera que debería haber “al menos alguna oportunidad de intervención por parte de un ser humano que pueda emitir algún tipo de juicio”.

Pero añadió: “Creo que mi opinión personal es que no se me ocurre una situación en la que no se otorgaría”.

___________________________________

Sullivan reportó desde Minneapolis y Catalini desde Morrisville, Pensilvania.

___________________________________

La encuesta AP-NORC abarcó 2.596 adultos y se realizó entre el 16 y 20 de abril usando una muestra AmeriSpeak, diseñada para ser representativa de toda la población estadounidense. Tiene un margen de error de +/- 2,6 puntos porcentuales.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP