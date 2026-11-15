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En visita sorpresa a Ucrania, príncipe Enrique elogia a veteranos de guerra heridos en combate

LEÓPOLIS, Ucrania (AP) — El príncipe británico Enrique elogió a los veteranos de guerra ucranianos heridos como modelos a seguir para la sociedad el domingo y afirmó que deben seguir recibiendo apoyo de Kiev, al concluir una visita de fin de semana no anunciada al país devastado por la guerra.

El príncipe Enrique, duque de Sussex, posa para una fotografía con personas que ayudan a organizar las competiciones de los Juegos Invictus de Ucrania, en Leópolis, Ucrania, el sábado 14 de noviembre de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky, Pool)
El príncipe Enrique, duque de Sussex, posa para una fotografía con personas que ayudan a organizar las competiciones de los Juegos Invictus de Ucrania, en Leópolis, Ucrania, el sábado 14 de noviembre de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky, Pool) AP

Fue la cuarta visita de Harry a Ucrania desde que comenzó la guerra y su segunda vez en la ciudad occidental de Leópolis para reunirse con pacientes y personal del Superhumans Center, una clínica ortopédica que atiende a militares y civiles heridos.

"Hemos invertido en ellos antes de que se pusieran el uniforme y debemos invertir con ellos una vez que se quiten el uniforme", declaró Harry durante las pruebas para los Juegos Invictus, un evento al estilo de los Paralímpicos que él fundó para inspirar a veteranos militares de todo el mundo a superar las lesiones sufridas en el campo de batalla.

Enrique, veterano del Ejército británico que sirvió en Afganistán, observó el sábado cómo se enfrentaban jugadores de rugby en silla de ruedas y cómo competían jugadores de pickleball —muchos con prótesis— para representar a Ucrania en los Juegos Invictus del próximo año en Birmingham, Inglaterra.

El duque de Sussex tomó una pala y formó equipo con un jugador con un brazo amputado al tiempo que competían contra dos hombres que habían perdido cada uno una pierna.

"Le pedí que jugara y no se negó", comentó Oleksandr, un veterano de guerra de 49 años de Odesa con una pierna amputada. "Habla con la gente, no es como una figura real. Le encanta la gente común. Es completamente diferente".

Enrique elogió la resiliencia de los ucranianos y expresó su esperanza de que la guerra termine pronto.

"El resto del mundo seguirá apoyándolos", afirmó. "En mi mente, ustedes ya han ganado".

El príncipe Enrique se reunió con Kostiantyn Vlasenko, quien fue el primer ucraniano evacuado por aire mediante un dron desde las líneas del frente cerca de la aldea de Synkivka, en la región de Járkiv.

Enrique calificó a Vlasenko de "impresionante", a lo que el soldado respondió: "terco".

Vlasenko resultó gravemente herido en combate en febrero, con lesiones que finalmente obligaron a amputarle ambos pies —una amputación que, según la oficina del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, realizó él mismo. Zelenskyy le otorgó la distinción de Héroe de Ucrania, el máximo honor del país.

Vlasenko mantuvo su posición durante 232 días, ocultándose de los rusos y transmitiendo observaciones importantes a sus compañeros de tropa, hasta que fue evacuado a principios de octubre.

"Tengo una enorme admiración y respeto por ti", le dijo Enrique.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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