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En sus palabras: Líderes de izquierda en América celebran la victoria de Lula en Brasil

Líderes de todo el continente americano felicitaron al presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en redes sociales el domingo, después de que derrotara al candidato de la oposición, Flávio Bolsonaro, para ganar un inédito cuarto mandato.

Otros líderes de izquierda de la región reaccionaron con especial rapidez al resultado. Lula es una figura venerada para la izquierda latinoamericana, tras haber gobernado el país entre 2003 y 2010, cuando la izquierda estaba al mando en países de toda la región. Desde que regresó al poder en 2023, ha sido un crítico abierto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

México: presidenta Claudia Sheinbaum

Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!

Cuba: presidente Miguel Díaz-Canel

Estimado hermano Lula te felicito en nombre del gobierno y pueblo cubanos por esta victoria histórica que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social emprendido por el pueblo brasileño bajo tu liderazgo.

Puede Brasil contar con Cuba en la construcción de la unidad e integración de nuestra Patria Grande, latinoamericana y caribeña.

Argentina: expresidenta Cristina Kirchner

FELICITACIONES (…) a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla.

Chile: presidente José Antonio Kast

Chile y Brasil tienen mucho futuro en común y seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración y combate al crimen organizado en la región.

Ecuador: presidente Daniel Noboa

Felicitaciones Lula por esta victoria. Nuestra región tiene enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos.

Perú: presidenta Keiko Fujimori

Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos.

Bolivia: presidente Rodrigo Paz

Bolivia y Brasil somos países vecinos y hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes. Seguiremos trabajando juntos para fortalecer nuestra relación y generar más oportunidades para nuestras naciones.

China: portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Guo Jiakun

China (...) expresa sus felicitaciones. Estamos listos para trabajar con Brasil para seguir impulsando la construcción de una comunidad China-Brasil con un futuro compartido.

Estados Unidos: senador Bernie Sanders

Lula ha defendido a los trabajadores brasileños y la democracia — y seguirá haciéndolo en los próximos cuatro años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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