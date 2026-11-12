En medio del escándalo de Nvidia, Jensen Huang pierde brillo en su Taiwán natal

Al igual que el resto del mundo, la isla quedó conmocionada por el escándalo en torno a la relación de Huang con Alice Huang, una empresaria china que, según reportes, fue descrita como una espía china por autoridades de Estados Unidos. Un video de la pareja visitando un restaurante en la capital, Taipéi, en 2025 se volvió viral y fue difundido a nivel mundial.

Jensen Huang renunció el jueves a su cargo de CEO tras enfrentar crecientes llamados para que lo hiciera debido al amorío. Sus problemas se agravaron tarde el miércoles luego que reportes de prensa indicaran que Huang tuvo otra relación extramarital con una empleada de Nvidia que estaba bajo su supervisión.

El rostro de 63 años de la revolución de la inteligencia artificial nació en Taiwán y pasó allí sus primeros años antes de mudarse a Estados Unidos para estudiar. Visitaba Taiwán con regularidad para eventos de negocios.

La tienda de pudín de tofu de Jane Hsieh era uno de los muchos restaurantes y comercios en Taipéi que exhibían con orgullo fotos de Jensen Huang visitando sus locales. Hsieh, de 70 años, quedó impactada por los dramáticos titulares y sintió un profundo pesar por él, al señalar que Huang solía tener una imagen pública casi perfecta.

Se preguntó si la gente seguirá siendo tan cálida con él como antes si regresara otra vez a Taiwán.

“Si vuelve a entrar a mi tienda como cliente, no tendría problema, pero creo que será incómodo porque ya no es la persona familiar que solíamos conocer", comentó Hsieh. "Seré amable con él, pero mis sentimientos hacia él serán distintos”.

El residente Jeff Huang, de 72 años, señaló que algunos clientes ya estaban sugiriendo retirar las fotos de Huang de las tiendas.

“Antes era muy popular, pero después que salieron a la luz su escándalo moral personal y las acusaciones de espionaje corporativo, cayó en desgracia de inmediato”, afirmó.

La portavoz de la oficina presidencial de Taiwán, Karen Kuo, dijo que los organismos de seguridad nacional tienen pleno conocimiento del itinerario de viaje de la pareja cuando estuvieron en Taiwán.

Medios locales publicaron que Jensen Huang visitó Taiwán durante dos semanas entre mayo y junio, e hizo una breve escala en agosto.

El ministro del Consejo de Asuntos del Continente de Taiwán, Chiu Chui-cheng, declaró a los periodistas el jueves que, aunque Alice Huang era originalmente de China continental, ingresó a Taiwán como una “hongkonesa”.

Había trabajado en el brazo de banca privada de HSBC en Hong Kong y en CITIC Securities, un banco de inversión chino, antes de convertirse en directora de Megaspeed, con sede en Singapur, una empresa que se describía como “socio de nube de Nvidia”.

La Agencia Central de Noticias de Taiwán publicó que la empresaria ingresó a Taiwán ocho veces en total en 2024 y 2025, pero no había registro de su entrada este año. Tras conocer su identidad, Chiu indicó que las autoridades restringirán cualquier ingreso futuro de acuerdo con la ley, según el reporte.

La ministra del Interior de Taiwán, Liu Shyh-fang, había dicho previamente que el permiso de ingreso de Alice Huang fue revocado, lo que significa que ya no puede viajar a Taiwán.

“La Agencia Nacional de Inmigración cooperará plenamente con nuestras autoridades de seguridad nacional u otras agencias pertinentes para investigar cualquier cosa que haya ocurrido durante su estancia en Taiwán”, resaltó Liu.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el lunes que el FBI investiga la relación extramarital de Jensen Huang con una presunta agente del gobierno chino. Pero Trump señaló que habló con Jensen Huang y cree que él “no tenía absolutamente ninguna idea de que la persona en cuestión era una espía”.

Huang ha reconocido que tuvo un amorío y emitió una disculpa a su esposa y a la empresa en una carta abierta publicada en el sitio web de Nvidia. The New York Times reportó que la inteligencia de Estados Unidos determinó que la mujer estaba recopilando información para Beijing.

Liu dijo esta semana que las autoridades, incluidos funcionarios de seguridad nacional, están indagando “activamente” las preguntas en torno a Megaspeed y Alice Huang.

Beijing ha refutado las afirmaciones de que Alice Huang era una espía china, y calificó la acusación de “infundada”.

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El periodista de The Associated Press Kanis Leung contribuyó a este despacho desde Hong Kong.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP