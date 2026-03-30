En el ritual de Pascua, judíos de todo el mundo recrean una antigua historia de liberación

La cantora Ruth Berman Harris (izq) dirige un servicio de Pascua judía con la congregación del Centro Judío de Pasadena cuya sinagoga se quemó en el incendio Eaton de enero del 2025, en la iglesia First United Methodist Church, en Pasadena, California, el 4 de abril del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes) AP

“La Pascua judía es la festividad judía más observada en Estados Unidos", explica Motti Seligson, director de relaciones públicas de Jabad-Lubavitch, un movimiento judío ortodoxo. "No es una festividad de sinagoga, aunque hay servicios en las sinagogas. Las partes principales de la Pascua judía se observan en casa”.

Este año, como en años recientes, las celebraciones ocurren en un contexto sobrio. Hay ansiedad por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, un antisemitismo generalizado marcado por recientes ataques a sinagogas, divisiones dentro de la comunidad judía por las políticas israelíes y las secuelas aún abiertas de la guerra entre Israel y Hamás.

La Pascua judía —conocida como Pésaj en hebreo— comienza al atardecer del miércoles 1 de abril. Por tradición, se celebrará durante siete días en Israel. En el resto del mundo, algunos la observan durante siete días y otros durante ocho.

Los judíos observantes evitan toda comida hecha con levadura (en hebreo esa tipo de comida se conoce como jametz), en honor a cómo los israelitas bíblicos comieron pan sin levadura cuando huyeron de Egipto, sin tiempo para que la masa fermentara. En lugar de ello se come matzá, un pan crujiente sin levadura. La mayoría de los panes, pastas, cereales, pasteles y galletas están prohibidos.

Para muchos judíos, la Pascua judía es un momento para reunirse con la familia. Relatan el Éxodo de Egipto en una comida llamada Séder. Los participantes usan una Hagadá —un programa para las lecturas y rituales del Séder—. Muchas familias personalizan la Hagadá con canciones y lecturas complementarias sobre un tema en particular, o escritas por los propios participantes.

La mesa del Séder se prepara con vino y diversos alimentos simbólicos. Por ejemplo, las hierbas amargas representan la experiencia de la esclavitud; las verduras representan la llegada de la primavera; y un hueso con carne representa el sacrificio realizado en tiempos bíblicos.

Los Sedarim implican la participación activa de los niños, especialmente al final cuando buscan el "afikomán", un trozo de matzá escondido. El niño más pequeño formula preguntas rituales como: “¿Por qué esta noche es diferente a las demás noches?”

Conmemoraciones del Séder en tiempos de guerra

La Pascua judía llega este año mientras la guerra se intensifica en Oriente Medio, con Estados Unidos e Israel bombardeando intensamente a Irán y a sus aliados, que han respondido con ataques contra Israel y bases de Estados Unidos en la región.

El antisemitismo sigue siendo una preocupación, con voces cada vez más prominentes en la derecha y la izquierda que denuncian la alianza entre Estados Unidos e Israel, a veces con un lenguaje que condena no solo el sionismo, sino también las creencias religiosas judías. Un informe de la Liga Antidifamación señala que los colegios y universidades han mejorado las protecciones para los estudiantes judíos, pero también citó la persistencia de actitudes antijudías. En meses recientes, hubo ataques en sinagogas en Mississippi y Michigan y una celebración de Janucá en Australia sufrió un ataque mortal en diciembre.

Celebraciones en casa y en comunidad

Aunque tradicionalmente es una celebración en el hogar, muchas congregaciones también realizan Sedarim más grandes para que los participantes —especialmente quienes tienen pocos vínculos familiares o no pueden preparar la comida— tengan un lugar donde celebrar con otras personas.

Muchos centros comunitarios, culturales y universitarios judíos organizan reuniones de Pascua judía. Algunos participantes asisten tanto a Sedarim comunitarios como a Sedarim en casa en noches diferentes.

Algunos hoteles están ofreciendo Sedarim en entornos kosher. Jabad planea recibir a miles de personas en Sedarim comunitarios en Tailandia, Nepal y otros países populares entre los viajeros.

Independientemente del lugar, el ritual del Séder busca involucrar directamente a los participantes en la historia bíblica. “La tradición nos enseña que en cada generación debemos vernos a nosotros mismos como si personalmente hubiéramos salido de Egipto", dice la leyenda judía. "Por lo tanto, es nuestro deber agradecer a Dios que realizó todos los milagros para las generaciones pasadas y presentes”.

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La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP