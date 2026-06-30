En cifras: Qué saber sobre el programa de legalización para inmigrantes en España

ARCHIVO - Migrantes hacen fila en una oficina institucional para obtener documentación de cara a regularizar su residencia en España, en L'Hospitalet de Llobregat cerca de Barcelona, España, el 21 de abril de 2026. (AP Foto/Emilio Morenatti, Archivo) AP

Estaba previsto que el plazo para solicitar el programa, que se anunció en enero y comenzó en abril, terminara el martes.

El plan ofrece a los inmigrantes sin estatus legal un permiso de residencia de un año, renovable, si llevan cinco meses viviendo en el país y no tienen antecedentes penales.

El gobierno de España calculó que medio millón de personas podría beneficiarse del programa. Pero a mediados de junio, el gobierno indicó que había recibido más de 900.000 solicitudes.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, uno de los líderes progresistas más destacados de Europa, calificó la medida como “un acto de justicia y una necesidad”, y argumentó que las personas que ya viven y trabajan en España deberían “hacerlo en igualdad de condiciones” y pagar impuestos.

La política es un fuerte contraste con los esfuerzos intensificados de deportación que se están llevando a cabo en otras partes de la Unión Europea y en Estados Unidos. Aunque no era la primera vez que España hace una regularización de esta clase, provocó un intenso debate público y un fuerte escrutinio en el país.

A continuación, un vistazo a las cifras de la medida migratoria.

900.000

Esa es la cantidad de solicitudes que el gobierno español había recibido hasta el 12 de junio de inmigrantes que buscaban permisos de trabajo y residencia en el marco del programa temporal.

El gobierno estimó originalmente que unas 500.000 personas extranjeras que viven en España sin autorización podrían beneficiarse, pero centros de análisis y la policía española situaron la estimación más cerca del millón de personas.

Expertos y analistas en inmigración esperan que el conteo final supere con facilidad el millón de solicitantes.

360.000

La estimación del gobierno sobre cuántas solicitudes se tramitaron con éxito hasta mediados de junio, y cuyos solicitantes recibirían permisos temporales de residencia y trabajo. Las cifras finales serán más altas, ya que el gobierno tiene tres meses para procesar todas las solicitudes presentadas hasta el 30 de junio.

30%

La proporción de solicitantes que son nacionales de Colombia. Los colombianos representan uno de las mayores comunidades de inmigrantes en España, con más de 980.000 personas nacidas en Colombia que viven en el país, según el Instituto Nacional de Estadística.

Los ciudadanos de Marruecos representaron el 14% de los solicitantes, seguidos por los venezolanos con el 10% y los peruanos con el 9%, señaló el gobierno.

Sectores clave de la economía española, como la agricultura, el turismo y el sector servicios, dependen de inmigrantes de América Latina y África.

1 de cada 5

Residentes en España que nacieron fuera del país. La población española ha crecido considerablemente en las últimas décadas, con alrededor de 10 millones de personas en un país de 50 millones que nacieron en otro lugar, o aproximadamente una de cada cinco personas.

Muchos proceden de Colombia, Venezuela y Marruecos, tras huir de la violencia o la inestabilidad política, o en busca de mejores oportunidades económicas.

6

La cantidad de veces que España emprendió medidas de regularización masiva para inmigrantes que vivían y trabajaban ilegalmente en el país.

Las tres primeras veces fueron bajo el gobierno del presidente socialista Felipe González a partir de 1986, pero el gobierno del líder conservador José María Aznar también supervisó dos campañas de este tipo en la década de los 2000.

En esta ocasión, muchos más inmigrantes han solicitado inscribirse. En la medida de 2005, la segunda mayor de este tipo, 576.500 inmigrantes vieron regularizada su situación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP