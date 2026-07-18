En alerta 10 regiones de Chile por lluvias, inundaciones y desbordes que dejaron 4 muertos

Una mujer se protege con un paraguas al caminar bajo una tormenta en Santiago, Chile, el viernes 17 de julio de 2026. (Foto AP/Esteban Félix) AP

El presidente José Antonio Kast extendió el sábado la declaratoria de emergencia a las regiones Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos hasta el 21 de julio, y recorrió algunas de las zonas afectadas.

“Todavía estamos en una situación crítica en varias regiones. Este frente climático ha abarcado 10 regiones”, enfatizó el mandatario.

No obstante, el gobierno mantiene especial atención en Coquimbo y Atacama donde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) instó a la población a “evitar riberas de ríos, esteros y quebradas” por crecidas y desbordes, como el del estero Tongoy, que obligó evacuaciones.

“Estamos especialmente preocupados y atentos al comportamiento de las lluvias en el norte chico de nuestro país, donde hay una gran cantidad de quebradas muy activas en la provincia del Huasco y también en los valles transversales de la región de Coquimbo”, sostuvo el subsecretario del Interior Máximo Pavez.

El balance actualizado de Senapred confirma cuatro muertos, seis lesionados, 516 personas damnificadas —correspondientes a La Araucanía, Biobío, Ñuble, Maule, O’Higgins, Metropolitana y Atacama—, 800 albergados, 16 viviendas destruidas —291 de ellas con daños mayores—, 5.319 viviendas con daños menores y 863 viviendas con daños en evaluación por parte de los organismos locales.

Desde el Senapred indicaron a The Associated Press que se busca el paradero de una persona en la región Valparaíso y otra en Maule y recomendaron a la población “no arriesgarse y evitar exponerse a situaciones de riesgo, que al final también han sido la causa de los fallecimientos”, al tiempo que no precisaron la cantidad de evacuados en todo el país, pero estimaron “en miles”.

Por su parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), alertó sobre peligro de remoción en masa, ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) en el litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles transversales, precordillera y valles precordilleranos.

En ese sentido, se produjeron socavones en caminos de Valparaíso que interrumpen la conexión entre Viña del Mar y Concón. Otro hundimiento se produjo en la Ruta F-30 que une la comuna de Puchuncaví con Zapallar.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó cortes de suministro eléctrico en unos 324.915 clientes, que representan el 4% a nivel nacional. La mayoría de los apagones se concentra en Valparaíso y La Araucanía.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) prevé que los fenómenos de mayor intensidad se concentren en los sectores precordilleranos y cordilleranos y advirtió que las rachas de viento pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

También mantiene vigente una alerta meteorológica para la Región de Coquimbo y la provincia del Huasco, donde se esperan precipitaciones que podrían alcanzar entre 40 y 50 milímetros diarios hasta el martes.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar desplazamientos innecesarios, no acercarse a quebradas, cauces de ríos ni al borde costero, donde continúan registrándose marejadas, y seguir las instrucciones de las autoridades ante cualquier nueva evacuación preventiva.

FUENTE: AP