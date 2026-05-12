americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Empresa educativa de EEUU llega a acuerdo con hackers para borrar datos robados

La empresa que opera el sistema de aprendizaje en línea Canvas llegó a un acuerdo con hackers para que borraran los datos que robaron en un ciberataque que generó caos entre los estudiantes, muchos de ellos en plena temporada de exámenes finales.

Instructure, la empresa matriz de Canvas, indicó en una publicación en línea que “llegó a un acuerdo con el actor no autorizado involucrado en este incidente”.

La empresa no ofreció detalles sobre el acuerdo, incluido si implicó un pago, y no precisó quién estuvo detrás del hackeo. Instructure desconectó temporalmente el sistema mientras investigaba, lo que dejó sin acceso a estudiantes y personal docente.

Un grupo de hackers llamado ShinyHunters se atribuyó la intrusión de la semana pasada y amenazó con filtrar datos de casi 9.000 escuelas en todo el mundo y 275 millones de personas si las escuelas no pagaban un rescate antes del 6 de mayo. Luego, el grupo amplió el plazo, lo que indicó que algunas escuelas habían entablado contacto con ellos para negociar.

Como parte del acuerdo, los datos fueron devueltos a Instructure. La empresa informó el lunes que también recibió “confirmación digital” de que los hackers destruyeron cualquier copia restante, en forma de “registros de trituración”.

La empresa reconoció que no hay manera de estar segura de que los datos se borraron de forma definitiva, y explicó que actuó por preocupación ante una posible publicación de la información.

“Si bien nunca hay certeza total cuando se trata con ciberdelincuentes, creemos que era importante dar cada paso que estuviera bajo nuestro control para brindar a los clientes una tranquilidad adicional, en la medida de lo posible”, declaró Instructure.

La filtración de datos al parecer incluyó números de identificación estudiantil, direcciones de correo electrónico, nombres y mensajes en la plataforma Canvas, indicó Steve Proud, director de seguridad informática de Instructure La empresa afirmó que no encontró evidencia de que se vieran comprometidas contraseñas, fechas de nacimiento, identificaciones gubernamentales o información financiera.

La empresa indicó que estaba trabajando con “proveedores expertos” para realizar un análisis forense, “reforzar aún más” sus sistemas y llevar a cabo una “revisión integral de los datos involucrados”.

La interrupción provocó pánico la semana pasada entre estudiantes y docentes cuando quedaron impedidos de acceder a la plataforma de la que dependen para gestionar calificaciones y acceder a apuntes y tareas de los cursos.

Escuelas y universidades usan Canvas para gestionar casi todos los aspectos de la enseñanza. La plataforma funciona como un libro de calificaciones, un centro para clases magistrales digitales y materiales del curso, un foro de discusión para proyectos de clase y una plataforma de mensajería entre estudiantes e instructores.

Algunos cursos también aplican exámenes en la plataforma, o la usan como un portal donde se entregan proyectos finales y trabajos escritos.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Un avión de Frontier Airlines avanza por una pista del aeropuerto internacional de Denver el 25 de noviembre de 2025. (Foto AP/David Zalubowski, Archivo)

Avión de Frontier atropella a una persona que saltó una valla perimetral del Aeropuerto de Denver

Federico Valverde del Real Madrid festeja tras anotar un gol ante Girona en la Liga de España, el viernes 10 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

Pelea en el Real Madrid: Valverde sufre lesión en la cabeza tras altercado con Tchouaméni

El propietario de los Bravos de Atlanta, Ted Turner, observa a su equipo jugar contra los Cardenales de San Luis en San Luis, el 6 de octubre de 1982. (AP Photo/Rusty Kennedy, File)

Muere a los 87 años Ted Turner, fundador de CNN y pionero audaz de la televisión

Un auto clásico estadounidense lleva a turistas junto a la embajada de Estados Unidos en La Habana, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba publica nueva ley de extranjería y elimina requisitos de permanencia en el país a ciudadanos

Destacados del día

Trump se impacienta con Cuba. El Pentágono reactiva planes militares

Trump se impacienta con Cuba. El Pentágono reactiva planes militares

Bruno Rodríguez hace el ridículo. Intenta justificar más 60 años sin elecciones en Cuba

Bruno Rodríguez hace el ridículo. Intenta justificar más 60 años sin elecciones en Cuba

Trump asegura que evalúa convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos

Trump asegura que evalúa convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos

Foto incluida en el expediente del Departamento de Justicia, el 29 de abril del 2026, que muestra a Cole Tomas Allen (izq) en su habitación de hotel en Washington, tomándose un selfie frente al espejo. Una versión ampliada de la foto está a la derecha. (Departamento de Justicia via AP)

Se declara inocente hombre acusado de irrumpir en cena de Trump con corresponsales

CNN revela que María Corina Machado quedó fuera del plan de transición tras caída de Maduro

CNN revela que María Corina Machado quedó fuera del plan de transición tras caída de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter