Empresa educativa de EEUU llega a acuerdo con hackers para borrar datos robados

Instructure, la empresa matriz de Canvas, indicó en una publicación en línea que “llegó a un acuerdo con el actor no autorizado involucrado en este incidente”.

La empresa no ofreció detalles sobre el acuerdo, incluido si implicó un pago, y no precisó quién estuvo detrás del hackeo. Instructure desconectó temporalmente el sistema mientras investigaba, lo que dejó sin acceso a estudiantes y personal docente.

Un grupo de hackers llamado ShinyHunters se atribuyó la intrusión de la semana pasada y amenazó con filtrar datos de casi 9.000 escuelas en todo el mundo y 275 millones de personas si las escuelas no pagaban un rescate antes del 6 de mayo. Luego, el grupo amplió el plazo, lo que indicó que algunas escuelas habían entablado contacto con ellos para negociar.

Como parte del acuerdo, los datos fueron devueltos a Instructure. La empresa informó el lunes que también recibió “confirmación digital” de que los hackers destruyeron cualquier copia restante, en forma de “registros de trituración”.

La empresa reconoció que no hay manera de estar segura de que los datos se borraron de forma definitiva, y explicó que actuó por preocupación ante una posible publicación de la información.

“Si bien nunca hay certeza total cuando se trata con ciberdelincuentes, creemos que era importante dar cada paso que estuviera bajo nuestro control para brindar a los clientes una tranquilidad adicional, en la medida de lo posible”, declaró Instructure.

La filtración de datos al parecer incluyó números de identificación estudiantil, direcciones de correo electrónico, nombres y mensajes en la plataforma Canvas, indicó Steve Proud, director de seguridad informática de Instructure La empresa afirmó que no encontró evidencia de que se vieran comprometidas contraseñas, fechas de nacimiento, identificaciones gubernamentales o información financiera.

La empresa indicó que estaba trabajando con “proveedores expertos” para realizar un análisis forense, “reforzar aún más” sus sistemas y llevar a cabo una “revisión integral de los datos involucrados”.

La interrupción provocó pánico la semana pasada entre estudiantes y docentes cuando quedaron impedidos de acceder a la plataforma de la que dependen para gestionar calificaciones y acceder a apuntes y tareas de los cursos.

Escuelas y universidades usan Canvas para gestionar casi todos los aspectos de la enseñanza. La plataforma funciona como un libro de calificaciones, un centro para clases magistrales digitales y materiales del curso, un foro de discusión para proyectos de clase y una plataforma de mensajería entre estudiantes e instructores.

Algunos cursos también aplican exámenes en la plataforma, o la usan como un portal donde se entregan proyectos finales y trabajos escritos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP