Emmanuel Grégoire es el nuevo alcalde de París; toma el lugar de la socialista Anne Hidalgo

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El candidato socialista para la alcaldía de París, Emmanuel Gregoire, antes de un debate televisado el miércoles 18 de marzo de 2026, en París. (AP Foto/Thibault Camus) AP

Grégoire se adjudicó la victoria después de que estimaciones basadas en resultados parciales lo situaron muy por delante de su rival, la conservadora Rachida Dati, quien reconoció la derrota.

“Esta noche es la victoria de una cierta visión de París: un París vibrante, un París progresista”, subrayó Grégoire.

Los franceses volvieron a las urnas el domingo para la ronda final de elecciones municipales en 1.500 comunidades, incluidas grandes ciudades.

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Los periodistas de The Associated Press Sylvie Corbet y Alex Turnbull contribuyeron con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP