Emersonn marca al final y Tolosa supera 1-0 al Lorient en la Ligue 1

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El delantero brasileño ingresó al área, superó a dos defensores y remató; el balón entró tras pegar en la parte inferior del travesaño. La victoria llevó a que el Tolosa se colocara noveno.

El arquero de Toulouse, Guillaume Restes, necesitó una breve atención médica en el tiempo de descuento después de recibir de lleno en la cara un potente disparo de Arsène Kouassi, pero pudo continuar.

Emersonn estuvo cerca de marcar un segundo gol con otra jugada individual ya muy adentro del tiempo añadido.

Los jugadores de ambos equipos llevaron pictogramas de distintas discapacidades en sus camisetas en lugar de sus nombres, como parte de una campaña destinada a ofrecer mejores instalaciones en los estadios de fútbol para las personas con discapacidad.

El partido contó con un servicio de transporte accesible; un servicio de audiodescripción; dispositivos de ayuda visual, y espacios diseñados específicamente para discapacidades sensoriales y para el autismo. También hubo sesiones introductorias sobre fútbol para ciegos y rugby en silla de ruedas, disciplinas que formaron parte de los Juegos Paralímpicos de París en 2024.

Más tarde, el Paris Saint-Germain necesita superar al Niza, que ocupa el 15to puesto, para recuperar el liderato del Lens, que aplastó el viernes 5-1 al Angers 5-1. Auxerre recibe al Brest en el otro partido.

PSG no cuenta con el lateral derecho Achraf Hakimi por suspensión, mientras que el extremo Bradley Barcola sufrió una lesión de tobillo esta semana contra Chelsea y el mediocampista João Neves recibió descanso. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP