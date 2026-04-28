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Embiid anota 33 y 76ers vencen 113-97 a Celtics en el 5to juego para seguir con esperanzas

BOSTON (AP) — Joel Embiid anotó 33 puntos, Tyrese Maxey sumó 25 puntos y 10 rebotes, y los 76ers de Filadelfia evitaron la eliminación al vencer la noche del martes por 113-97 a los Celtics de Boston en el quinto partido de su serie de primera ronda de los playoffs.

El base de los 76ers de Filadelfia, Tyrese Maxey (0), realiza un tiro por encima del base de los Celtics de Boston, Jordan Walsh (27), durante la primera mitad del quinto juego de una serie de la primera ronda de los playoffs de la NBA, el martes 28 de abril de 2026, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa)
El base de los 76ers de Filadelfia, Tyrese Maxey (0), realiza un tiro por encima del base de los Celtics de Boston, Jordan Walsh (27), durante la primera mitad del quinto juego de una serie de la primera ronda de los playoffs de la NBA, el martes 28 de abril de 2026, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa) AP

Paul George aportó 16 puntos y nueve rebotes para los Sixers, séptimos preclasificados, que perdieron los partidos 3 y 4 en casa para quedar abajo 3-1 en la serie antes de regresar a Boston para mantener viva su temporada.

El sexto partido vuelve a disputarse en Filadelfia la noche del jueves, cuando los Sixers intentarán forzar la serie a un decisivo séptimo partido en Boston el sábado.

En su segundo partido desde que regresó tras una apendicectomía de emergencia, Embiid ayudó a que Filadelfia reaccionara tras estar abajo por 13 puntos en el tercer cuarto. Luego de anotar 13 puntos en el segundo periodo, añadió 10 en el tercero mientras los Sixers firmaban una racha de 12-0 para convertir una ventaja de tres puntos en una escapada de 15.

Jayson Tatum registró 24 puntos y 16 rebotes por Boston, y Jaylen Brown anotó 22.

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FUENTE: AP

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