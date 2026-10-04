Emanuel Wilson impulsa a Seahawks 30-23 ante Chargers que suman 4ta derrota al hilo

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El corredor de los Seahawks de Seattle, Emanuel Wilson (23), avanza por el campo tras una recepción para touchdown durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Chargers de Los Ángeles, el 4 de octubre de 2026, en Seattle. (Foto AP/Kevin Ng) AP

Sam Darnold lanzó para 168 yardas y dos touchdowns por los campeones defensores del Super Bowl, que tienen marca de 3-1 tras recuperarse de la derrota 33-31 de la semana pasada ante los Commanders de Washington.

Wilson corrió para 81 yardas en 21 acarreos y atrapó tres pases para 39 yardas. El corredor suplente, en su primer año con los Seahawks, asumió un papel más importante cuando el novato Jadarian Price fue colocado en la lista de reservas lesionados el sábado después de agravar una lesión en el pecho durante la práctica.

Justin Herbert lanzó para 189 yardas, un touchdown y dos intercepciones por los Chargers (0-4). Herbert ha sido interceptado seis veces esta temporada y ha recibido 12 capturas, incluidas cuatro para 35 yardas el domingo.

Seattle ganó el domingo pese a cometer 14 castigos para un récord de la franquicia de 150 yardas.

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FUENTE: AP