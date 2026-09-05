americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Elversberg mantiene su inicio soñado y Man City sigue perfecto en la Liga Premier

El club de una pequeña localidad Elversberg prolongó el inicio de ensueño de su primera temporada en la Bundesliga con otra victoria sorpresa, al vencer el sábado por 4-3 con un gol en el tiempo añadido a Borussia Moenchengladbach.

El centrocampista del Elversberg, Felix Keidel (izquierda), celebra la anotación de un gol con su compañero Lukas Petkov durante el partido de fútbol de la Bundesliga entre el Borussia Mönchengladbach y el SV Elversberg en Mönchengladbach, Alemania, el sábado 5 de septiembre de 2026. (David Inderlied/dpa vía AP)
El centrocampista del Elversberg, Felix Keidel (izquierda), celebra la anotación de un gol con su compañero Lukas Petkov durante el partido de fútbol de la Bundesliga entre el Borussia Mönchengladbach y el SV Elversberg en Mönchengladbach, Alemania, el sábado 5 de septiembre de 2026. (David Inderlied/dpa vía AP) AP

En Inglaterra Erling Haaland condujo a Manchester City a otra victoria en la Liga Premier.

Elversberg vuelve a golpear en Alemania

Procedente de una ciudad de apenas 13.000 habitantes, Elversberg sorprendió a otro ex campeón tras su triunfo sobre Bayer Leverkusen la semana pasada.

Esta vez, Elversberg lo logró sin el entrenador Vincent Wagner, quien fue expulsado al descanso, y aun así Maurice Krattenmacher marcó el dramático gol de la victoria en los minutos finales.

Wagner se perderá el partido como local ante el campeón Bayern Munich la próxima semana.

Borussia Dortmund también protagonizó una remontada el sábado para vencer a Hoffenheim 3-2 después de ir perdiendo por dos goles, ya que el defensor de Hoffenheim Albian Hajdari le dio el triunfo a Dortmund con un autogol en el minuto 86.

Otro de los rivales de Bayern por el título, Leipzig, se desplomó con una derrota 3-1 en Werder Bremen, cuyo nuevo fichaje Niclas Füllkrug anotó un gol.

El nuevo entrenador de Leverkusen, Carles Martinez, consiguió su primera victoria en la Bundesliga al derrotar a Union Berlin 4-0.

Haaland marca y City se mantiene líder en Inglaterra

Erling Haaland anotó su tercer gol de la temporada mientras Manchester City venció a Coventry 1-0 para mantenerse en la cima de la Premier League con nueve puntos en tres partidos.

Tottenham sumó su primer punto de la temporada con un empate 0-0 en Nottingham Forest, y Newcastle se mantuvo invicto bajo su nuevo entrenador Matthias Jaissle gracias a un empate agónico de Jacob Ramsey en un 2-2 con Bournemouth.

Crystal Palace remontó dos veces ante Fulham y finalmente ganó 3-2 en Craven Cottage para sumar sus primeros puntos de la campaña, mientras Brighton empató 1-1 con Leeds.

Brentford y Sunderland también empataron 1-1.

___

https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El volante argentino Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial, el 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. España se impuso 1-0. (AP Foto/Abbie Parr)

Manchester City ficha a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye y supera los 600 millones de dólares este verano

ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Destacados del día

VIDEO: Decenas saquean un camión de aceite en La Habana frente a policías en medio de la crisis de alimentos

VIDEO: Decenas saquean un camión de aceite en La Habana frente a policías en medio de la crisis de alimentos

¡DÍAZ-CANEL ACTIVA PLANES DE GUERRA! Cuba prepara sótanos y túneles ante el temor de un ataque de EEUU

¡DÍAZ-CANEL ACTIVA PLANES DE GUERRA! Cuba prepara sótanos y túneles ante el temor de un ataque de EEUU

El Cangrejo habría amenazado con parar diálogo EEUU-Cuba tras visita del FBI a familiares en Miami

"El Cangrejo" habría amenazado con parar diálogo EEUU-Cuba tras visita del FBI a familiares en Miami

El presidente Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio, habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

MARCO RUBIO ENDURECE MENSAJE SOBRE CUBA: "Trump y yo somos inquebrantables en que Cuba será libre"

EEUU GOLPEA AL CÍRCULO DE RAÚL CASTRO: sanciona a otro nieto y a entidades clave de finanzas, petróleo y níquel

EEUU GOLPEA AL CÍRCULO DE RAÚL CASTRO: sanciona a otro nieto y a entidades clave de finanzas, petróleo y níquel

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter