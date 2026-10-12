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Elon Musk se convierte en el mayor donante en las legislativas, trata de salvar a los republicanos

NUEVA YORK (AP) — Elon Musk, el único billonario del mundo, se ha convertido discretamente en el mayor donante conocido en las elecciones de mitad de mandato de este año, al desembolsar más de 276 millones de dólares desde julio para intentar salvar las mayorías republicanas en el Congreso.

El presidente Donald Trump (d) condecora a Elon Musk con la Medalla Nacional para las Ciencias, en Washington, el 8 de octubre del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)
El presidente Donald Trump (d) condecora a Elon Musk con la Medalla Nacional para las Ciencias, en Washington, el 8 de octubre del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Las cifras, informadas por primera vez por The New York Times antes de la fecha límite federal de presentación de informes de esta semana, fueron confirmadas por Andrew Romeo, portavoz del comité político, o super PAC, de Musk.

El dinero incluye 158 millones de dólares entregados al Senate Leadership Fund, el principal super PAC que respalda a los candidatos republicanos al Senado, una de las mayores donaciones políticas conocidas en la historia de Estados Unidos.

Otros 76 millones de dólares fueron a America PAC, un super PAC de Musk, que una vez más ha montado una importante operación de movilización de votantes como la que utilizó para ayudar a elegir al presidente Donald Trump en 2024.

Musk también aportó 10 millones de dólares a Lone Star Liberty PAC, un grupo que apoya al candidato republicano al Senado en Texas, Ken Paxton.

Es un giro drástico con respecto a mayo pasado, cuando Musk anunció que reduciría su participación en la política. “Creo que ya he hecho lo suficiente”, expresó en ese momento.

A pesar de la inyección de efectivo, Musk por lo general ha mantenido un perfil más bajo que en 2024, cuando aparecía en el escenario en las concentraciones de Trump, y en los primeros días de esta presidencia cuando encabezó el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Tuvo un desencuentro con Trump al dejar su cargo en el gobierno, pero desde entonces ambos se han reconciliado. Trump le entregó a Musk la Medalla Nacional de Ciencia la semana pasada.

El patrimonio neto de Musk ha oscilado este año en torno a la línea del billón de dólares debido a cambios en los precios de las acciones, pero volvió a superar 1 billón de dólares la semana pasada, según la revista Forbes.

Los republicanos tienen una enorme ventaja financiera sobre los demócratas — un inusual punto positivo para un partido que se prepara para posibles pérdidas en medio de una profunda frustración de los votantes por el desempeño del presidente, los precios persistentemente altos y la impopular guerra con Irán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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