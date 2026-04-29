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Elon Musk da su versión del inicio de OpenAI en juicio contra Sam Altman

OAKLAND, California, EE.UU. (AP) — Elon Musk subió al estrado por segundo día el miércoles en el juicio histórico que enfrenta al hombre más rico del mundo con Sam Altman, un compañero cofundador de OpenAI a quien acusa de traicionar promesas de mantener a la empresa como una organización sin fines de lucro dedicada al beneficio de la humanidad.

Elon Musk hace un gesto mientras camino por un pasillo del tribunal en Oakland, California, el 29 de abril del 2026. (AP foto/Godofredo A. Vásquez)
Elon Musk hace un gesto mientras camino por un pasillo del tribunal en Oakland, California, el 29 de abril del 2026. (AP foto/Godofredo A. Vásquez) AP

El juicio se centra en el nacimiento en 2015 del creador de ChatGPT como una startup sin fines de lucro financiada principalmente por Musk, antes de evolucionar hacia una empresa capitalista que ahora está valorada en 852.000 millones de dólares. Comenzó el lunes y está previsto a durar unas tres semanas.

Musk, quien invirtió unos 38 millones de dólares en OpenAI desde diciembre de 2015 hasta mayo de 2017, dio su versión de los primeros años de OpenAI y relató cómo perdió la confianza en que Altman la mantendría como una organización sin fines de lucro. Interrogado por su abogado Steven Molo, Musk afirmó que para finales de 2022 le preocupaba que estuviera intentando “robar la organización benéfica”.

“Resultó ser cierto”, manifestó Musk en el estrado, vestido con su habitual atuendo de tribunal: traje negro y corbata.

Altman, director ejecutivo de OpenAI, estuvo presente en el tribunal federal de Oakland, California, aunque no tenía previsto testificar el miércoles.

Los abogados de OpenAI han rechazan las acusaciones presentadas en la demanda civil de Musk y sostienen que nunca hubo promesas de que la empresa seguiría siendo una organización sin fines de lucro para siempre. La compañía ha argumentado que la demanda sólo busca socavar a OpenAI y reforzar a xAI, la empresa rival que Musk lanzó en 2023.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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