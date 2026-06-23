Elly De La Cruz activado por los Rojos tras pasar 3 semanas en lista de lesionados

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Los Rojos anunciaron que activaron al campocorto dos veces All-Star, quien sufrió una distensión en el tendón de la corva derecho el 31 de mayo, y enviaron al jardinero Will Benson a Triple-A Louisville.

De La Cruz completó una asignación de rehabilitación de tres juegos en Louisville durante el fin de semana. Conectó un jonrón y disputó cinco entradas como campocorto el viernes, se fue de 0-3 como bateador designado el sábado y terminó de 0-3 con dos ponches y un error el domingo.

De La Cruz bateaba para .280, con un OPS de .855 y 12 jonrones en 58 juegos, antes de ingresar por primera vez en su carrera en las Grandes Ligas a la lista de lesionados.

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FUENTE: AP