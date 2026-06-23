americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Elly De La Cruz activado por los Rojos tras pasar 3 semanas en lista de lesionados

CINCINNATI (AP) — El dominicano Elly De La Cruz volvió a la alineación de los Rojos de Cincinnati Cincinnati para el juego del martes por la noche contra Milwaukee, después de pasar poco más de tres semanas en la lista de lesionados.

Los Rojos anunciaron que activaron al campocorto dos veces All-Star, quien sufrió una distensión en el tendón de la corva derecho el 31 de mayo, y enviaron al jardinero Will Benson a Triple-A Louisville.

De La Cruz completó una asignación de rehabilitación de tres juegos en Louisville durante el fin de semana. Conectó un jonrón y disputó cinco entradas como campocorto el viernes, se fue de 0-3 como bateador designado el sábado y terminó de 0-3 con dos ponches y un error el domingo.

De La Cruz bateaba para .280, con un OPS de .855 y 12 jonrones en 58 juegos, antes de ingresar por primera vez en su carrera en las Grandes Ligas a la lista de lesionados.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

Destacados del día

EEUU sanciona a Annalie Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, y apunta al clan familiar castrista

EEUU sanciona a Annalie Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, y apunta al clan familiar castrista

El portugués Cristiano Ronaldo celebra después de anotar el primer gol de su equipo en partido por el Grupo K del Mundial entre Portugal y Uzbekistán, el martes 23 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Cristiano silencia las críticas con un doblete y Portugal vence 5-0 a Uzbekistán en el Mundial

George Pino fue declarado no culpable por choque mortal que mató a Lucy Fernández cerca de Boca Chita, Florida

George Pino fue declarado no culpable por choque mortal que mató a Lucy Fernández cerca de Boca Chita, Florida

El secretario de Defensa Pete Hegseth en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, en Washington, el 22 de junio del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin)

El Pentágono pide al Congreso 80.000 millones de dólares para la guerra con Irán

Audio inédito sacude el caso El Taiger: qué dijo la ex de Damián Valdés Galloso ante policía de Miami: claves.

Audio inédito sacude el caso El Taiger: qué dijo la ex de Damián Valdés Galloso ante policía de Miami: claves.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter