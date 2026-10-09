americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Elise Mertens vence a Iga Swiatek y jugará la semifinal ante Zheng Qinwen en el Abierto de China

BEIJING (AP) — Elise Mertens venció a Iga Swiatek 7-6 (0), 6-3 el viernes para asegurarse un lugar en las semifinales del Abierto de China.

La tenista belga Elise Mertens celebra tras derrotar a la polaca Iga Świątek en los cuartos de final del partido de individuales femeninos del torneo de tenis Abierto de China en Pekín, el viernes 9 de octubre de 2026. (Foto AP/Achmad Ibrahim)
La tenista belga Elise Mertens celebra tras derrotar a la polaca Iga Świątek en los cuartos de final del partido de individuales femeninos del torneo de tenis Abierto de China en Pekín, el viernes 9 de octubre de 2026. (Foto AP/Achmad Ibrahim) AP

La racha de Mertens la ha llevado ahora a derrotar a tres campeonas de Grand Slam en Beijing, tras sus victorias ante Jelena Ostapenko y Coco Gauff.

Necesitó 1 hora y 50 minutos para imponerse en sets corridos a Swiatek, seis veces campeona de Grand Slam y octava preclasificada.

“A veces simplemente vas creciendo dentro de un torneo”, comentó Mertens tras avanzar a su primera semifinal individual de un WTA 1.000 desde 2021.

Mertens enfrentará a continuación a la medallista de oro olímpica Zheng Qinwen, después de que ella eliminara a la sexta preclasificada Elina Svitolina por 6-3, 7-6 (8).

Zheng fue cuartofinalista del Abierto de Estados Unidos como jugadora proveniente de la fase de clasificación.

“Fue una victoria realmente grandiosa para mí”, expresó. “Creo que ella también jugó su mejor tenis”.

Deja tu comentario

Destacados del día

NUEVA AVERÍA EN LA GUITERAS: la mayor termoeléctrica de Cuba vuelve a salir del SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

NUEVA AVERÍA EN LA GUITERAS: la mayor termoeléctrica de Cuba vuelve a salir del SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

¡FOTOS INÉDITAS! Exmayor del MININT aparece comiendo carne y tomando vino con hijo de Fidel Castro

¡FOTOS INÉDITAS! Exmayor del MININT aparece comiendo carne y tomando vino con hijo de Fidel Castro

GRAVE ACCIDENTE EN MARIANAO, LA HABANA: un Moskvitch termina volcado y reportan un conductor herido de gravedad

GRAVE ACCIDENTE EN MARIANAO, LA HABANA: un Moskvitch termina volcado y reportan un conductor herido de gravedad

HISTÓRICO EN CUBA: Industriales estrena patrocinador privado en su camiseta tras 65 Series Nacionales de Béisbol

HISTÓRICO EN CUBA: Industriales estrena patrocinador privado en su camiseta tras 65 Series Nacionales de Béisbol

Huracán Isaías alcanza categoría 3 con vientos de 195 km/h y amenaza la costa del golfo de México

Huracán Isaías alcanza categoría 3 con vientos de 195 km/h y amenaza la costa del golfo de México

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter