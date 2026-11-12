Elecciones intermedias en Ecuador se perfilan como un plebiscito de la gestión de Noboa

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asiste a una ceremonia con motivo del 106 aniversario de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Quito, Ecuador, el martes 27 de octubre de 2026. (AP Foto/Dolores Ochoa) AP

Los comicios están fijados para el 29 de noviembre, cuando se elegirá a más de 200 alcaldes —entre ellos los de las principales ciudades como Quito y Guayaquil— y 23 prefectos provinciales o gobernadores excepto en Galápagos, que cuenta con un régimen especial.

Esta es la primera vez desde que Noboa llegó al poder —en 2023 para un período transitorio y luego en 2025 fue reelecto para un segundo mandato — que el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) presenta candidatos para esas dignidades.

Sectores sociales y de oposición descontentos con el gobierno han pedido no votar por los postulantes oficialistas para “castigar” a Noboa en las urnas.

Los comicios locales funcionarán como “un plebiscito” sobre Noboa y su administración, indicó el politólogo y catedrático de la Universidad Central, Hernán Reyes.

Estas elecciones intermedias resultan clave “para levantar su alicaída imagen” ante los votantes, por "la pérdida de confianza en su palabra”, consideró Reyes en diálogo con The Associated Press.

El gobierno, en cambio, es optimista. En declaraciones a radios locales, Noboa —quien desde el jueves tiene licencia para participar en la campaña— dijo que “con ADN vamos a tener muy buen resultado”.

Una cancha inclinada

El escenario electoral ha estado marcado por la eliminación del mayor movimiento de oposición Revolución Ciudadana, liderado por expresidente Rafael Correa (2007-2017), la inhabilitación de algunos candidatos de diversas organizaciones y la detención de alcaldes que aspiraban a la reelección en medio de acusaciones de corrupción.

Andrea Endara, docente de la Universidad Casa Grande, dijo que el proceso “genera dudas por la forma en que se ha manejado” y consideró que se ha producido una “judicialización de la política”.

“Hay una cancha inclinada dado que los límites entre el Poder Judicial y el Ejecutivo están bastante difusos y esto genera clara desventaja a la oposición, que bien o mal ha sabido encontrar un espacio de representación en la ciudadanía”, señaló Endara en diálogo con AP.

“Es notorio” que hay una ventaja para el gobierno porque “usa dineros públicos para una campaña populista con bonos, adelantos de sobresueldos… censura a competidores a vista de las autoridades electorales”, argumentó Reyes.

¿Qué ha dicho el gobierno?

El presidente Noboa ha rechazado las versiones de dirigentes y políticos que aseguran que existe una “persecución política” y que hay acciones direccionadas para favorecer a su movimiento y ha vinculado a las autoridades locales con organizaciones criminales.

“Grandes narcos están de la mano de alcaldes, de prefectos; grandes narcos están impulsando candidaturas, grandes narcos están lavando dinero en municipios, prefecturas”, aseveró Noboa en una reciente entrevista con una radioemisora capitalina.

Agregó que no será cómplice y que cumplirá la promesa con la que llegó al poder de enfrentar con “mano dura” al crimen organizado.

Ecuador sufre desde hace un lustro una espiral de violencia desatada por el crimen organizado que, de acuerdo con la policía, es causada por disputas de rutas y territorios de distribución de drogas de grupos locales vinculados con cárteles de México y Colombia.

De acuerdo con organismos internacionales, Ecuador se ha convertido en una plataforma de almacenamiento y exportación de alrededor del 70% de la cocaína a nivel mundial que en su mayoría llega desde Colombia.

FUENTE: AP