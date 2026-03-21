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Elche corta su racha sin ganar en 2026 con triunfo ante Mallorca en La Liga

MADRID (AP) — El Elche salió de la zona de descenso de La Liga al derrotar a Mallorca 2-1 para lograr su primera victoria del año el sábado.

El equipo local anotó dos veces en menos de 10 minutos en la segunda mitad para remontar el marcador.

Mallorca se adelantó con un gol de Pablo Torre a los 58 minutos, pero el Elche reaccionó con tantos de Rafa Mir al 62 y de Tete Morente al 71.

El resultado colocó a Elche en el 16to puesto, un punto por encima de la zona de descenso. No había ganado un partido en todas las competiciones desde el 21 de diciembre. Había perdido ocho de sus últimos 12 encuentros, con cuatro empates.

Mallorca cayó al 18mo puesto y entró en la zona de descenso.

También el sábado, el Espanyol amplió a 12 partidos su racha sin victorias en 2026 tras perder 2-1 en casa ante Getafe, que subió al octavo lugar, dos puestos por delante de Espanyol.

Osasuna venció a Girona 1-0 con un gol de Ante Budimir al 80, lo que puso fin a una racha de tres partidos sin ganar.

En un partido entre equipos de la parte baja de la tabla, Levante, 19º, derrotó en casa 4-2 al colero Oviedo.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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