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ARCHIVO — El lanzador abridor de los Bravos de Atlanta, Brent Suter, hace un gesto tras lanzar una primera entrada sin carreras en un partido de béisbol contra los Marlins de Miami, el 26 de septiembre de 2026, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky, Archivo) AP

La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba sujeto a que Suter supere el examen físico.

Suter recibirá un salario de 3,75 millones de dólares el próximo año, y los Yankees tienen una opción del club por 3,5 millones de dólares para 2028 con una compensación de rescisión de 250.000 dólares.

Es miembro del subcomité ejecutivo de ocho integrantes del sindicato de cara a un cierre patronal de la gerencia previsto para el 2 de diciembre.

Nueva York ha retenido al cerrador David Bednar, quien aceptó una oferta calificada de 23,15 millones de dólares. Los Yankees tienen acuerdos pendientes con el derecho nicaraguense Jonathan Loáisiga (alrededor de 18 millones de dólares por dos años) y el zurdo Tim Hill (2,25 millones de dólares).

Suter, que cumplió 37 años en agosto, tuvo marca de 3-2 con efectividad de 3,36 en 91 entradas a lo largo de 54 juegos esta temporada con los Angelinos de Los Ángeles y Atlanta, que lo adquirió el 3 de agosto. Ponchó a 78 y dio 25 bases por bolas, y su efectividad bajó a 1,63 en 13 apariciones con los Bravos.

Su recta de cuatro costuras promedió 87,8 mph esta temporada y la lanzó en el 25,9% de sus pitcheos; también utilizó sinkers (34,3%), cambios (27,2%) y sliders (12,6%).

Graduado de Harvard, donde se especializó en ciencias ambientales y políticas públicas, Suter tiene marca de 45-26 con efectividad de 3,54 y tres salvamentos en 11 temporadas en las Grandes Ligas con Milwaukee (2016-22), Colorado (2023), Cincinnati (2024-25), los Angelinos y los Bravos. ___ Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP