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El veterano jardinero Randal Grichuk integra el roster de los Yankees para el día inaugural

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — El jardinero veterano Randal Grichuk fue incluido en el roster de los Yankees de Nueva York para el día inaugural.

Randal Grichuk de los Yankees de Nueva York recorre las bases tras batear un doble remolcador ante el pitcher de los Azulejos de Toronto Eric Lauer en el encuentro de exhibición del miércoles 11 de marzo del 2026. (AP Foto/Chris OMeara)
Randal Grichuk de los Yankees de Nueva York recorre las bases tras batear un doble remolcador ante el pitcher de los Azulejos de Toronto Eric Lauer en el encuentro de exhibición del miércoles 11 de marzo del 2026. (AP Foto/Chris O'Meara) AP

El mánager Aaron Boone informó el sábado a los reporteros que Grichuk integró el equipo. Los Yankees también anunciaron que reasignaron al campamento de ligas menores al infielder Paul DeJong y al jugador utilitario Seth Brown, y que enviaron al venezolano Oswaldo Cabrera al Scranton/Wilkes-Barre de la Triple-A y al infielder Max Schuemann.

Grichuk, de 34 años, viene de una temporada 2025 en la que bateó para .228, con un porcentaje de embasarse de .273, nueve jonrones y 27 carreras impulsadas en 113 juegos combinados con los Diamondbacks de Arizona y Reales de Kansas City.

En una carrera de 12 años, ha bateado para .251, con un porcentaje de embase de .298, 212 jonrones y 629 carreras impulsadas, con pasos por los Cardinals de San Luis (2014-17), los Azulejos de Toronto (2018-21), los Rockies de Colorado (2022-23), Angelinos de Los Ángeles (2023), Diamondbacks (2024-25) y Reales (2025).

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FUENTE: AP

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