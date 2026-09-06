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El veterano delantero Jamie Vardy se une al Burnley

BURNLEY, Inglaterra (AP) — El exinternacional inglés Jamie Vardy se ha incorporado al Burnley con un contrato por una temporada.

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 20 de abril de 2025, el delantero del Leicester City, Jamie Vardy, durante el partido de fútbol de la Liga Premier de Inglaterra entre el Leicester City y el Liverpool en el estadio King Power en Leicester, Inglaterra. (Foto AP/Rui Vieira, Archivo)
ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 20 de abril de 2025, el delantero del Leicester City, Jamie Vardy, durante el partido de fútbol de la Liga Premier de Inglaterra entre el Leicester City y el Liverpool en el estadio King Power en Leicester, Inglaterra. (Foto AP/Rui Vieira, Archivo) AP

El delantero de 39 años, que ganó la Liga Premier con el Leicester en 2016, era agente libre tras dejar al club italiano Cremonese al final de la temporada pasada.

“Su experiencia y liderazgo serán invaluables para nuestro plantel, y creemos que puede tener un impacto significativo en nuestra campaña. Jamie tiene una trayectoria comprobada, y estamos deseando verlo con la camiseta granate”, manifestó el entrenador del Burnley, Nicky Hayen.

El Burnley descendió la temporada pasada de la máxima categoría del fútbol inglés.

“Este club tiene una auténtica historia futbolística y aficionados apasionados que merecen un equipo que los represente a ellos y a su ciudad. Tengo muchas ganas de empezar en el campo y ayudar al equipo a avanzar en la dirección correcta”, comentó Vardy.

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FUENTE: AP

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