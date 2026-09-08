El verano seco en las Rocosas empuja osos hambrientos a ciudades y a choques con personas

Un oso se ve sentado en un auto tras quedar atrapado dentro el domingo 19 de julio de 2026 en Gold Hill, Colorado, EEUU. (Patrick Sullivan via AP) AP

Era un vecino, desde luego, pero no humano. Un oso negro había abierto la puerta de un SUV Toyota y quedó atrapado dentro del vehículo en Gold Hill, Colorado, al noroeste de Denver.

En uno de los cientos de ejemplos de osos metiéndose en más problemas de lo habitual en las resecas montañas Rocosas este verano, el animal siguió golpeando la bocina mientras destrozaba el interior del Toyota, intentando escapar con desesperación.

“Está para siniestro total. No es apto para conducir”, comentó Sullivan sobre el auto.

Millones de personas viven en o cerca del hábitat de los osos en las Rocosas, donde la sequía generalizada ha reducido las reservas de nueces, bayas y plantas de las que se alimentan los osos. Eso está llevando a los animales a deambular por todas partes en busca de comida.

El cuñado de Sullivan finalmente liberó al oso atrapado en el Toyota. Pero estos encuentros pueden ser mortales para los osos. Uno que quedó atrapado recientemente en un auto en Colorado Springs murió por el calor, y funcionarios de vida silvestre han matado a decenas de otros que podrían poner en peligro a las personas.

Funcionarios de Colorado reportan el doble de avistamientos de osos y conflictos con humanos este año en comparación con el promedio, incluidos osos merodeando por lugares donde normalmente no se les encuentra. Administradores de vida silvestre en Nuevo México y Utah reportan cifras récord de osos hambrientos que han perdido su cautela natural para saquear casas, autos y campamentos.

Un oso negro subido a un árbol en el centro de Denver fue tranquilizado y reubicado recientemente. En la Universidad Estatal de Colorado, en Fort Collins, un oso tuvo que ser capturado y liberado en otro lugar durante la temporada de mudanzas del semestre de otoño. En Utah, las autoridades trasladaron a cuatro osos desde la localidad de Moab, donde habían estado dándose un festín en huertos.

“Los osos no necesariamente se están comportando de manera diferente, pero definitivamente están incrementando su actividad en los lugares donde buscan comida”, señaló Travis Sauder, un agente estatal de vida silvestre en el sureste de Colorado.

Los osos negros por lo general se mantienen en las montañas y estribaciones de Colorado. Este año se les ha visto en las llanuras a más de una hora en auto al este de Colorado Springs.

“Cuando llegan tan al este, simplemente no hay fuentes naturales de alimento que estarían buscando, como robles o cerezas silvestres”, explicó Sauder.

"Un oso alimentado es un oso muerto"

Hay muchas tentaciones para los osos hambrientos alrededor de las casas: comida para mascotas en garajes abiertos, comederos para aves y recolectores de grasa bajo las parrillas para barbacoa. Y luego está la basura en contenedores sin asegurar, por mucho el mayor atractivo detrás del aumento de actividad de osos este año, según datos de Colorado Parks and Wildlife.

Muchos osos que visitan zonas pobladas son tranquilizados y trasladados fuera de la ciudad. Sin embargo, si empiezan a asociar la comida con las personas, pueden ser sacrificados.

“Un oso alimentado es un oso muerto” es el mantra de los funcionarios de vida silvestre. Instan a la gente a guardar cualquier cosa que un oso siquiera pudiera pensar en comer.

Los osos negros suelen evitar a las personas y son menos peligrosos que los osos grizzly, más grandes, de las Rocosas del Norte.

Pero los osos negros pueden ser agresivos con los humanos: en junio, un oso negro siguió y luego atacó y arañó a un excursionista en Golden, Colorado.

Colorado ha tenido al menos cuatro ataques más, incluido el de un oso afuera de un edificio de apartamentos cerca de Vail que arañó a un hombre el 17 de agosto cuando salía de un cuarto de lavandería.

Cinco días después, un oso derribó y mordió a un pescador en las montañas al suroeste de Denver. El oso joven fue rastreado y abatido.

Un invierno seco se prolonga hasta el verano

En Utah, más de tres docenas de osos han sido abatidos este año. Eso es más que en los últimos tres años combinados, según la División de Recursos de Vida Silvestre de Utah.

La cifra de osos abatidos por funcionarios de vida silvestre y propietarios autorizados en Nuevo México ya llegó a 187, la mayor desde 2011.

En toda la cuenca alta del río Colorado, que abarca Wyoming, Colorado, Utah y Nuevo México, el manto de nieve de este año fue el peor registrado. Los científicos afirman que el calentamiento global causado por el ser humano hizo que eso fuera mucho más probable.

“Los conflictos entre humanos y animales en el contexto del cambio climático en realidad aún no se han investigado por completo. Y apenas estamos empezando a desentrañar qué significa esto para nosotros y qué significa para todas las especies con las que compartimos el ecosistema”, manifestó Samantha Miller, responsable sénior de campañas sobre carnívoros en el Center for Biological Diversity.

Si se suman vastas áreas de hábitat de osos calcinadas por incendios forestales récord, es una receta para los problemas.

No siempre es un final triste para los osos o las personas

Algunas historias de osos en apuros son conmovedoras, como la de cachorros huérfanos liberados con éxito en la naturaleza tras pasar tiempo en un centro de rescate, donde aprendieron a vivir por su cuenta sin saquear.

“Hemos tenido que rescatar a muchos cachorros de oso de los árboles, incluso parándonos en escaleras bastante inestables para sacar a un cachorro que está durmiendo en un árbol”, contó Sauder.

Andy Kerrigan trabajaba en una terraza en Steamboat Springs, Colorado, este verano, cuando encontró a un cachorro que se metió en su camioneta por una ventana. Golpeó la camioneta para asustarlo y que se fuera.

“Pero había encontrado mi almuerzo en el asiento. Y era como: ‘No me voy a ninguna parte’”, relató Kerrigan, quien finalmente lo ahuyentó con un trozo de moldura de madera.

En Gold Hill, el cuñado de Sullivan resolvió el problema del oso en el Toyota tirando de una cuerda atada a la manija de una puerta. El oso salió disparado hacia el bosque por la puerta abierta.

“Básicamente estaba ahí sentado esperando que alguien lo ayudara”, dijo Sullivan. “Así que me alegra que hayamos podido hacer eso por él”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP