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Antonio Senzatela de los Cerveceros de Milwaukee lanza en el cuarto juego de la Serie Mundial contra los Rays de Tampa Bay, el martes 27 de octubre de 2026, en St. Petersburg, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara) AP

Los campeones de la Serie Mundial anunciaron el acuerdo el miércoles sin revelar los términos. Los Cerveceros también pusieron para asignación al primera base/jardinero Tyler Black.

Senzatela cumplirá 32 años el 21 de enero. Registró marca de 11-5 con efectividad de 4.05 y cuatro salvamentos en 57 apariciones combinadas como relevista con los Rockies de Colorado y los Cerveceros esta temporada pasada, después de pasar la mayor parte de su carrera como abridor.

Tuvo marca de 2-3 con efectividad de 5.14 y un salvamento en 23 juegos con los Cerveceros, que lo adquirieron en la fecha límite de cambios en un canje que envió al lanzador Mark Manfredi y al utility de ligas menores Juan Martínez a los Rockies. Senzatela registró marca de 9-2 con efectividad de 3.61 y tres salvamentos en 34 juegos con Colorado.

Senzatela permitió dos carreras sucias en cuatro innings y un tercio, colaborando para que los Cerveceros conquistase su primer título de la Serie Mundial.

Tiene récord de 54-64 con efectividad de 5.09 en 235 apariciones en su carrera, incluidas 145 aperturas. Senzatela lanzó para los Rockies de 2017 a 2026.

Black, de 26 años, disputó nueve juegos con Milwaukee esta temporada pasada y bateó de 27-9, sin jonrones y con siete carreras impulsadas. Bateó para .246 con un porcentaje de embasarse de .368, siete jonrones, 44 carreras impulsadas y 23 bases robadas en 103 juegos con la sucursal de Triple-A en Nashville.

___ Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP