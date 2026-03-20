El Vaticano lanza campaña para impulsar desinversión en la minería

Yolanda Flores, líder de los Aymara en Perú, en conferencia de prensa en el Vaticano el 20 de marzo del 2026. (AP foto/Alessandra Tarantino) AP

El esfuerzo, que también involucra a otras organizaciones cristianas, se inspira en la encíclica ambiental de 2015 del papa Francisco, “Alabado seas”. El documento, y el movimiento ecológico que inspiró, arremetieron contra las corporaciones multinacionales que saquean los recursos naturales de la Tierra, a menudo a expensas de los pueblos pobres e indígenas.

La iniciativa es fruto de una red ecuménica ya existente de católicos y otras denominaciones cristianas, la Red Iglesias y Minería, que está activa en particular en América Latina.

La campaña busca alentar a las iglesias locales a revisar sus estrategias de inversión y desinvertir cuando sea necesario, y a compartir información, especialmente con grupos indígenas, sobre los tipos de extracción que se realizan en sus tierras.

Yolanda Flores, una líder de los pueblos aymaras en Perú, se emocionó hasta las lágrimas en una conferencia de prensa en el Vaticano al describir cómo las madres indígenas se quedan con el temor de estar envenenando a sus hijos porque el agua que beben ha sido contaminada por escorrentías de la extracción.

Manifestó que la gran gran pregunta es quién financia eso y quién aporta el dinero para contaminar el agua.

El cardenal guatemalteco Álvaro Ramazzini recordó que, cuando era obispo de San Marcos, el gobierno de Guatemala permitió que una empresa minera canadiense explorara y luego extrajera plata y oro de la tierra. Si bien el proyecto proporcionó empleo a corto plazo a la población local, los ganadores finales fueron los accionistas, señaló.

Reconoció que fue una actividad legal pero enfatizó que no fue una actividad que promovió el desarrollo integral de esas comunidades y no fueron justas las operaciones mineras.

Al cardenal Fabio Baggio, el número dos de la oficina de ecología del Vaticano, le preguntaron si el Vaticano había invertido en el pasado en corporaciones mineras y ahora estaba revisando sus estrategias. Respondió que no lo sabía, pero añadió que, cada vez que se lanzan campañas de este tipo, es necesario “mirar también en casa”.

Francisco formó en 2022 un comité de inversiones integrado por expertos financieros de la Iglesia y externos para garantizar “la naturaleza ética de las inversiones en valores de la Santa Sede de acuerdo con la doctrina social de la Iglesia y, al mismo tiempo, su rentabilidad, adecuación y riesgos”.

El mes pasado, el banco del Vaticano anunció dos índices de referencia de renta variable que se ajustan a criterios éticos católicos y que buscan servir como referencia para las inversiones católicas a nivel mundial. Son el Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles y el Morningstar IOR US Catholic Principles.

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La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP