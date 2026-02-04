El último pacto nuclear de EEUU y Rusia está a punto de expirar, acabaría con medio siglo de control

ARCHIVO - El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a la izquierda, y su homólogo ruso, Dmitry Medvedev, a la derecha, estrecha la mano en una conferencia de prensa en el Castillo de Praga, en Praga, República Checa, el 8 de abril de 2010, tras firmar el tratado Nuevo START para reducir las armas nucleares de bajo alcance. (AP Foto/Mikhail Metzel, Archivo) AP

El fin del tratado Nuevo START plantearía el escenario para lo que muchos temen podría ser una carrera armamentista nuclear sin restricciones.

El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró su disposición a adherirse a los límites del tratado por otro año si Washington hace lo mismo, pero el presidente, Donald Trump, no ha sido claro sobre su extensión.

Trump ha reiterado que le gustaría mantener límites en las armas nucleares e involucrar a China en conversaciones de control de armas, dijo el lunes un funcionario de la Casa Blanca que no estaba autorizado a hacer declaraciones y habló bajo condición de anonimato. Trump tomará una decisión sobre el control de armas nucleares “según sus plazos”, dijo el funcionario.

Beijing se ha resistido a cualquier restricción sobre su arsenal nuclear, más pequeño pero en crecimiento.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el martes que el mundo sería "más peligroso" sin límites en los arsenales nucleares de Estados Unidos y Rusia.

Los defensores del control de armas han expresado durante mucho tiempo su preocupación por la expiración del Nuevo START, advirtiendo que podría llevar a una nueva carrera armamentista entre Rusia y Estados Unidos, fomentar la inestabilidad global y aumentar el riesgo de conflicto nuclear.

Si no hay un acuerdo para mantener los límites del pacto, probablemente habrá un impulso hacia despliegue mayor, dijo Daryl Kimball, director ejecutivo de la Asociación de Control de Armas en Washington.

"Estamos en un punto ahora donde las dos partes podrían, con la expiración de este tratado, por primera vez en unos 35 años, aumentar el número de armas nucleares que están desplegadas en cada lado", dijo Kimball a The Associated Press. "Y esto abriría la posibilidad de una carrera armamentista peligrosa y sin restricciones a tres bandas, no solo entre Estados Unidos y Rusia, sino también involucrando a China, que también está aumentando su arsenal nuclear más pequeño pero aún mortal".

Kingston Reif de la Corporación RAND, un ex subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos, también advirtió durante una discusión en línea que "en ausencia de la previsibilidad del tratado, cada lado podría estar incentivado a planificar para lo peor o a aumentar sus arsenales desplegados para mostrar dureza y determinación, o para buscar apalancamiento en las negociaciones".

Putin ha alardeado repetidamente del poder nuclear de Rusia desde que envió tropas a Ucrania en febrero de 2022, advirtiendo que Moscú estaba lista para usar "todos los medios" para proteger sus intereses de seguridad. En 2024 firmó una doctrina nuclear revisada que reduce el umbral para el uso de armas nucleares.

Firmado en 2010

Nuevo START, firmado en 2010 por el presidente estadounidense Barack Obama y su homólogo ruso, Dmitry Medvedev, restringió a cada lado a no más de 1.550 ojivas nucleares en no más de 700 misiles y bombarderos, desplegadas y listas para su uso. Originalmente debía expirar en 2021, pero se extendió por cinco años más.

El pacto preveía amplias inspecciones in situ para verificar el cumplimiento, aunque se detuvieron en 2020 debido a la pandemia del COVID-19 y nunca se reanudaron.

Putin suspendió la participación de Moscú en febrero de 2023, diciendo que Rusia no podía permitir inspecciones estadounidenses de sus sitios nucleares en un momento en que Washington y sus aliados de la OTAN han declarado abiertamente la derrota de Moscú en Ucrania como su objetivo. Al mismo tiempo, el Kremlin enfatizó que no se retiraba del pacto por completo, comprometiéndose a respetar sus límites en armas nucleares.

Cuando se ofreció en septiembre adherirse a los límites de Nuevo START por un año para ganar tiempo para que ambas partes negocien un acuerdo sucesor, Putin dijo que la expiración del pacto sería desestabilizadora y podría alimentar la proliferación nuclear.

Rose Gottemoeller, la principal negociadora estadounidense del pacto y ex subsecretaria general de la OTAN, dijo que extenderlo habría servido a los intereses de Estados Unidos. "Una extensión de un año de los límites de Nuevo START no perjudicaría ninguno de los pasos vitales que Estados Unidos está tomando para responder al aumento nuclear chino", dijo en una discusión en línea el mes pasado.

Pactos anteriores

Nuevo START siguió a una larga sucesión de pactos de reducción de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia, comenzando con SALT I en 1972 firmado por el presidente estadounidense Richard Nixon y el líder soviético Leonid Brezhnev, el primer intento de limitar sus arsenales.

El Tratado de Misiles Antibalísticos de 1972 restringió los sistemas de defensa de misiles de los países hasta que el presidente George W. Bush sacó a Estados Unidos del pacto en 2001 a pesar de las advertencias de Moscú. El Kremlin ha descrito los esfuerzos de Washington para construir un escudo antimisiles como una amenaza importante, argumentando que erosionaría el poder de disuasión nuclear de Rusia al darle a Estados Unidos la capacidad de derribar sus misiles balísticos intercontinentales.

Como respuesta al escudo antimisiles de Estados Unidos, Putin ordenó el desarrollo del misil de crucero Burevestnik con punta nuclear y propulsión nuclear y el dron submarino Poseidón armado con armas nucleares y propulsión nuclear. Rusia dijo el año pasado que había probado con éxito el Poseidón y el Burevestnik y estaba preparando su despliegue.

También se terminó en 2019 el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, que fue firmado en 1987 y prohibía misiles terrestres con un alcance entre 500 y 5.500 kilómetros (310-3.400 millas). Esos misiles se consideraban particularmente desestabilizadores debido a su corto tiempo de vuelo hacia sus objetivos, que dejan apenas unos minutos para decidir sobre un ataque de represalia y aumentando la amenaza de una guerra nuclear por una falsa alarma.

En noviembre de 2024 y nuevamente el mes pasado, Rusia atacó a Ucrania con una versión convencional de su nuevo misil balístico de alcance intermedio Oreshnik. Moscú dice que tiene un alcance de hasta 5.000 kilómetros (3.100 millas), capaz de alcanzar cualquier objetivo europeo, con ojivas nucleares o convencionales.

La “Cúpula Dorada” de Trump

Sin acuerdos que limiten los arsenales nucleares, Rusia "repelerá rápida y firmemente cualquier nueva amenaza a nuestra seguridad", dijo Medvedev, que firmó el tratado Nuevo START y ahora es subdirector del Consejo de Seguridad de Putin.

"Si no somos escuchados, actuamos proporcionalmente buscando restaurar la paridad", dijo en comentarios recientes.

Medvedev mencionó específicamente el sistema de defensa antimisiles Cúpula Dorada propuesto por Trump entre los movimientos potencialmente desestabilizadores, recalcando que hay un vínculo estrecho entre las armas estratégicas ofensivas y defensivas.

El plan de Trump ha preocupado a Rusia y China, dijo Kimball.

"Probablemente van a responder a la Cúpula Dorada aumentando el número de armas ofensivas que tienen para abrumar el sistema y asegurarse de que tienen el potencial de tomar represalias con armas nucleares", dijo, agregando que las capacidades ofensivas pueden construirse más rápido y más barato que las defensivas.

La declaración de Trump en octubre sobre las intenciones de Estados Unidos de reanudar las pruebas nucleares por primera vez desde 1992 también preocupó al Kremlin, que realizó su última prueba en 1990 cuando aún existía la URSS. Putin dijo que Rusia responderá de la misma manera si Estados Unidos reanuda las pruebas, que están prohibidas por un tratado global que Moscú y Washington firmaron.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo en noviembre que esas pruebas no incluirían explosiones nucleares.

Kimball dijo que una reanudación de pruebas por parte de Estados Unidos "abriría un enorme agujero en el sistema global para reducir el riesgo nuclear", lo que llevaría a Rusia a responder de la misma manera y tentaría a otros, incluidos China e India, a seguir su ejemplo.

El mundo se dirigía hacia una competencia estratégica acelerada, dijo, con más gasto y relaciones cada vez más inestables que involucran a Estados Unidos, Rusia y China en asuntos nucleares.

"Esto marca un posible punto de inflexión hacia un período mucho más peligroso de competencia nuclear global, como no hemos visto en nuestras vidas", agregó Kimball.

La periodista de Associated Press Michelle L. Price en Washington contribuyó.

Associated Press recibe apoyo para la cobertura de seguridad nuclear de la Carnegie Corporation de Nueva York y la Fundación Outrider. AP es el único responsable de todo el contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP