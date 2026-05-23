El toletero de Astros Yordan Alvarez sale ante Cubs en la 6ta entrada por espasmos de espalda

CHICAGO (AP) — El toletero cubano de los Astros de Houston, Yordan Álvarez, salió del juego del sábado contra los Cachorros de Chicago a mitad de un turno al bate en la sexta entrada debido a espasmos en la espalda.