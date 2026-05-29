El tiktoker argentino Scarso convierte en ídolo a jugador de Nueva Zelanda en el Mundial

ARCHIVO - El neozelandés Tim Payne (izquierda) y el chino Shihao Wei pugnan por el balón durante un partido amistoso, el domingo 26 de marzo de 2023, en Wellington, Nueva Zelanda. (Masanori Udagawa/Photosport vía AP) AP

El Scarso, un influencer de fútbol también conocido como Valen Scarsini, identificó a Payne como el jugador menos conocido del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá basándose en su escaso número de seguidores en redes sociales.

Payne tenía alrededor de 4.700 seguidores en Instagram a inicios de esta semana. Después de que El Scarso lo señalara, esa cifra ha aumentado a un ritmo de casi 1.000 por minuto, hasta superar el millón el viernes.

La cantidad de seguidores de Payne ahora es seis veces mayor que la Chris Wood, delantero de Nottingham Forest que es el capitán de la selección de Nueva Zelanda y por lejos su jugador más conocido.

“Quedan unos días para que empiece el Mundial y todos estamos esperando para alentar a nuestra selección, pero ¿y si hubiera un jugador que nos uniera a todos, un futbolista al que todos apoyemos sin importar su nacionalidad?”

“Busqué entre todas las selecciones que juegan el Mundial al menos conocido y, después de analizarlas una por una, lo encontré. En el Grupo G, en Nueva Zelanda, está Tim Payne. De verdad es el menos conocido. Ni siquiera tiene 5.000 seguidores”.

Scarsini, que tiene más de 500.000 seguidores, suplicó a su base que “empiece a mencionar a Tim Payne en todas partes”.

“Tenemos que empezar a hacer videos alimentando la leyenda de Tim Payne. Si tienen el álbum (de estampas) del Mundial, suban una foto con su estampa. El objetivo es ver cuánta gente conoce a Tim Payne antes de que empiece el Mundial”, agregó.

Un canto colectivo en español

Ahora incluso hay una canción de apoyo a Payne, quien recientemente disputó su partido número 50 con Nueva Zelanda tras debutar a los 18 años.

“Yo lo aliento, lo sigo desde siempre. Tim Payne, desde la cuna hasta el cajón. Sos un crack con mucha altura, te aplaudo en cada murra (falta), en los centros a la olla y en los quiebres de cintura", dice el estribillo en español.

Y continúa: “No Payne, no gain”.

Payne respondió el viernes a su recién descubierto fandom en redes sociales.

“Me preguntaba por qué mis redes estaban explotando y encontré tu publicación, hermano”, expresó. “¡Aprecio el cariño! Gracias, hermano.

“Primero quiero darles un enorme agradecimiento, sobre todo a vos, Valen. Han sido 48 horas bastante locas, por decir lo menos. También quería manifestar que estoy muy agradecido de representar a mi país y valoro todo el cariño de todas partes del mundo”, agregó.

Nueva Zelanda disputará su tercer Mundial tras clasificarse a las ediciones de 1982 y 2010. Aún no ha ganado un partido.

La selección, conocida como los All Whites, quedó en el Grupo G junto a Bélgica, Irán y Egipto. Nueva Zelanda debutará contra Irán el 15 de junio en Los Ángeles.

___

Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP