El Thunder no visitará la Casa Blanca durante su viaje a Washington, dice un portavoz

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Jugadores del Thunder de Oklahoma City vierten vasos con agua sobre Shai Gilgeous-Alexander después del juego de baloncesto de la NBA contra los Celtics de Boston, el jueves 12 de marzo de 2026, en Oklahoma City. (AP Foto/Nate Billings) AP

El equipo y la Casa Blanca mantuvieron conversaciones sobre una celebración de los campeones de 2025, pero el “calendario” impidió que se concretara.

“Hemos estado en contacto con la Casa Blanca, y apreciamos y agradecemos la comunicación que hemos tenido, pero el calendario simplemente no lo permitió”, informó el Thunder en un comunicado.

Visitar la Casa Blanca ha sido una añeja tradición para los campeones de la NBA, que se remonta al viaje de Boston en 1963. Por lo general, los equipos programan la celebración cuando un partido de temporada regular los lleva a la capital de la Unión Americana. El Thunder juega contra Washington el sábado.

Varios equipos han rechazado invitaciones en los últimos años, de manera más destacada los Warriors de Golden State en 2017.

El mes pasado, el equipo masculino de hockey de Estados Unidos, ganador de la medalla de oro, asistió al discurso del Estado de la Unión tras una invitación del presidente Donald Trump. El equipo también acudió a un acto en el Despacho Oval con Trump y almorzó en la Casa Blanca.

Trump también invitó al equipo femenino de hockey de Estados Unidos, ganador de la medalla de oro, al discurso del Estado de la Unión, pero las jugadoras decidieron no asistir, aludiendo a “el calendario y compromisos académicos y profesionales previamente programados”.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP