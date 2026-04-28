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El tercera base de Rays, Junior Caminero no estará disponible ante los Guardianes por lesión

CLEVELAND (AP) — El tercera base dominicano de Tampa Bay, Junior Caminero, está día a día con una contusión en la mandíbula después de recibir el impacto de una bola desviada de foul durante la primera entrada del juego del martes por la noche contra Cleveland.

Junior Caminero de los Rays de Tampa Bay es examinado tras ser golpeado por un batazo de foul en la primera entrada de un partido de béisbol contra los Guardianes de Cleveland en Cleveland, el martes 28 de abril de 2026. (AP Foto/Sue Ogrocki)
Junior Caminero de los Rays de Tampa Bay es examinado tras ser golpeado por un batazo de foul en la primera entrada de un partido de béisbol contra los Guardianes de Cleveland en Cleveland, el martes 28 de abril de 2026. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

Caminero se lesionó cuando conectó de foul un cutter de Tanner Bibee, de Cleveland, que rebotó en el plato. La pelota rebotó en el plato y lo golpeó en la zona de la mandíbula derecha. Caminero cayó al suelo y permaneció boca abajo durante un par de minutos mientras salía el preparador físico de Tampa Bay.

A Caminero lo revisaron durante un par de minutos antes de decidir que se quedaría para el turno al bate. Conectó un rodado para out ante Bibee antes de ser reemplazado por Ben Williamson.

Caminero, de 22 años —quien pasó tres años en la organización de Cleveland— lidera a los Rays con ocho jonrones y había conectado de hit en 12 de sus últimos 14 juegos antes del martes por la noche.

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FUENTE: AP

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