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El técnico Luis Enrique acuerda ampliar contrato con PSG hasta 2030

PARÍS (AP) — El Paris Saint-Germain y el entrenador Luis Enrique acordaron extender su contrato hasta 2030, informó el viernes el campeón europeo.

Luis Enrique, de 56 años, ha guiado al PSG a conquistar dos títulos consecutivos de la Liga de Campeones. El contrato anterior del español estaba previsto que expirara el próximo verano.

El poderoso club francés también anunció extensiones de contrato para varios jugadores antes del partido de la Ligue 1 del viernes contra el Monaco.

Lucas Beraldo, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho y Fabián Ruiz recibieron contratos más largos.

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FUENTE: AP

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