El técnico estadounidense Matarazzo logra su primera victoria con Real Sociedad al ganar en Getafe

El balón cayó favorablemente para el gran centrocampista justo en la línea del área grande y conectó una volea perfecta que superó a un portero desesperado al final del primer tiempo.

Juanmi igualó para el Getafe a los 90 minutos, pero el defensa Jon Aramburu dio la victoria a la Real Sociedad al rematar de cabeza un tiro de esquina seis minutos en el tiempo de descuento.

El resultado fue una victoria bienvenida para el nuevo jefe Matarazzo. Reemplazó a Sergio Francisco justo antes de Navidad tras el peor inicio de la Real Sociedad en una década en La Liga.

Lideró a sus nuevos dirigidos a un meritorio empate 1-1 con el Atlético de Madrid en su debut y tuvo la fortuna de que una floja actuación del portero en el último tiro de esquina contribuyera al gol de la victoria de su equipo en Getafe.

El resultado elevó a la Sociedad a la mitad superior de la tabla de La Liga, igualada en puntos con el Getafe pero por delante gracias a una mejor diferencia de goles.

Fue la quinta derrota en seis partidos para el club madrileño, que detuvo una racha de cuatro derrotas consecutivas con un empate de último minuto la semana pasada en Rayo Vallecano.

El venezolano Aramburu dedicó su gol a sus compatriotas y destacó que el mensaje de Matarazzo fue que necesitan puntos de cualquier manera. "El jefe nos dijo que este no sería el partido más bonito, pero que simplemente teníamos que salir y ganar", dijo Aramburu. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP